Il romanista aspettava al varco i tifosi juventini dopo le critiche ricevute, il portiere del Napoli ironico e il giovane Pinamonti ricorda l'unico triplete.

12 ore fa

Si sa, in Italia funziona così. La Juventus è la squadra più amata nel nostro Paese, ma allo stesso tempo anche la più odiata (calcisticamente, s'intende). Così, a ogni emozione dei tifosi bianconeri ne corrisponde una esattamente opposta delle tifoserie rivali. Un clan che soprattutto nell'ultimo periodo, con gli juventini padroni di ogni trofeo in Italia, si è allargato parecchio, coinvolgendo oltre ai nemici atavici rappresentati da Inter e Fiorentina, pure le nuove "rivali" per lo scudetto degli ultimi anni, cioè Roma e Napoli.

Per loro la sconfitta della Juventus in finale di Champions League (soprattutto in questo periodo di magra per quel che riguarda i trofei ottenuti) equivale a una vittoria. Non a caso a Napoli sono stati organizzati dei festeggiamenti con tanto di fuochi d'artificio subito dopo il successo del Real Madrid.

Ma lo sfottò non si è limitato solo ai tifosi, hanno voluto partecipare anche degli special guest sparsi un po' in tutta Italia. Calciatori professionisti, che hanno deciso di rigirare il coltello nella piaga nei confronti degli juventini, utilizzando i propri social network per mandare messaggi vari, più o meno velati. Il tema più ricorrente, ovviamente, è il mancato raggiungimento del Triplete da parte dei bianconeri, rimasto un sogno che in Italia è riuscito fino a oggi solamente all'Inter di José Mourinho.

La Juventus perde, lo sfottò di Inter a Reina

Non sorprende dunque se tra i vari complimenti ricevuti dal Real Madrid subito dopo la vittoria, tra cui anche quelli molto signorili della stessa Juventus e, addirittura, del Barcellona, figurino anche quelli dell'Inter che ha potuto così confermarsi unica italiana capace di riuscire nell'impresa del Triplete.

A sottolineare il punto di vista interista, poi, ci ha pensato anche il giovane Andrea Pinamonti. Prima della partita su Instagram ha pubblicato una storia in cui mostrava che avrebbe tifato Real Madrid e subito dopo ha commentato: "Nessuno come noi. Scusate ma non è per tutti", con la foto di Javier Zanetti che alza la Champions League allegata.

Ma come dicevamo prima, l'Inter non è più l'unica squadra interessata alle sorti della Juventus. Adesso c'è anche il Napoli, che con Pepe Reina ha lasciato un messaggio velato di soddisfazione e compiacimento nell'immediato post partita:

Complimenti al Real Madrid per la vittoria della Champions League. Bellissima serata per i miei compagni della nazionale. E non solo.

Nainggolan e Juan Jesus, messaggi dalla Roma

Non è ancora finita, perché tra i nuovi nemici acquisiti figura ovviamente anche la Roma, costretta a guardare la Juventus vincere da posizioni privilegiate, cioè 3 secondi e un terzo posto negli ultimi 4 anni. Risultati che per forza di cose hanno provocato un bel po' di risentimento nei giallorossi, figuriamoci se poi c'è anche uno come Juan Jesus, con un passato nell'Inter:

E anche quest'anno tripletta l'anno prossimo.

Il top dello sfottò, però, lo raggiunge Radja Nainggolan. Lui, con i suoi precedenti, non poteva davvero mancare: prima il famoso video in cui rivela a un tifoso di odiare la Juventus, poi la diretta su Instagram nei giorni prima della finale di Champions League, dove risponde a un suo follower juventino che il triplete glielo avrebbe fatto Cristiano Ronaldo. A quella sua dichiarazione erano seguiti tanti insulti e subito dopo la gara il centrocampista belga ha voluto affondare il colpo.

Sono in ritiro, alcuni sono in vacanza, altri fanno le gite a Cardiff, io sono a letto. Ho fatto questa diretta perché mi hanno insultato, la prossima volta stanno zitti. Parlando prima non arrivano da nessuna parte. Era giusto per vedere se mi rispondevano quelli, invece non l’hanno fatto. Posso andare a dormire in pace, come faranno loro… Non credo proprio. Volevo vedere se gli juventini rispondevano, ma la connessione gli costa troppo. Erano molto numerosi, ma sono arrivati corti. Mi odiate? Che ci devo fare… Pazienza. Non ho detto niente comunque, ho fatto solo così. Eravate così belli tre giorni fa, oggi?