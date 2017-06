Dopo aver sbloccato la finale di Champions League, il fuoriclasse portoghese ha urlato: "Un'occasione, bang!", a sottolineare come gli sia bastato un pallone per segnare.

Fino al 20' si era visto poco, non era ancora entrato in partita. Ma Cristiano Ronaldo non ha bisogno di carburare e prendere le misure, conosce la porta a memoria, la sente anche a km di distanza. E così è successo nella finale di Champions League contro la Juventus. Carvajal gli ha restituito il pallone e lui col piatto destro - e grazie a una deviazione di Bonucci - ha trafitto Buffon portando avanti il Real Madrid.

Poi ha esultato alla sua maniera. Ha preso la rincorsa, ha fatto un balzo ed è atterrato a piedi uniti urlando a squarciagola. I compagni sono corsi ad abbracciarlo, lui ha ricambiato e si è girato verso le telecamera.

"One chance, bang!", sono state le parole di Cristiano Ronaldo. Ovvero "un'occasione, bang", un pallone utile e gol. A lui non serve carburare e prendere le misure, dopo 600 gol in carriera potrebbe trovare la porta anche a occhi chiusi.