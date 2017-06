Torino ha vissuto una serata di autentico terrore: un boato, la paura di una bomba e la fuga. Alla fine i feriti saranno più di mille, un bambino di 7 anni ricoverato in codice rosso.

2 ore fa

Una serata di festa che si è trasformata in un incubo. C'erano circa 30mila tifosi della Juventus in piazza San Carlo a Torino - dov'era stato allestito un maxischermo - per assistere alla finale di Champions League tra i bianconeri di Allegri e il Real Madrid. Durante la partita si è sentito un boato, i presenti hanno subito pensato a un attentato.

Qualcuno ha urlato la parola "bomba" e ha scatenato il panico. Nel fuggi fuggi ci sono stati oltre 1000 feriti, tra cui anche un bambino di 7 anni attualmente ricoverato in codice rosso. Secondo le prime versioni il forte boato sarebbe stato provocato dal cedimento di una ringhiera di una scala di accesso che conduceva al parcheggio sotterraneo della piazza.

In pochi attimi è stato il caos. Le persone fuggivano e chi cadeva a terra finiva calpestato. Molti testimoni hanno fatto inquietanti paragoni con la tragedia dell'Heysel. A terra sono rimaste tracce di sangue, bottiglie rotte e indumenti.

Juventus-Real Madrid: i fatti di Piazza San Carlo

È accaduto tutto intorno alle 22.15, quando il match tra Juventus e Real Madrid era sul 3-1 per i Blancos. Subito dopo il boato, la folla ha avuto un movimento oscillatorio e le persone, terrorizzate, hanno travolto tutte le transenne presenti. La prima testimonianza è raccolta da Rainew24:

Un ragazzo ha lanciato un petardo dicendo che era una bomba, all'improvviso mi sono ritrovato giù per terra.

Successivamente si è scoperto che non si trattava di uno scherzo stupido e terribilmente pericoloso. I feriti sono rimasti a terra. I più fortunati, invece, hanno trovato riparo nei locali adiacenti la piazza.

Agnelli: "Solidarietà per tutti i feriti"

Il presidente bianconero Andrea Agnelli, appresa la notizia, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà alle persone rimaste coinvolte: