In un incontro con l'agente Jorge Mendes si sarebbe parlato dell'attaccante classe '95, valutato più di 50 milioni. E si attende la risposta di Donnarumma.

8 ore fa di Daniele Minuti

Il Milan è sicuramente la società italiana più attiva sul calciomercato. Dopo aver ufficializzato Musacchio e Kessié, ora la dirigenza rossonera ha intenzione di regalare a Vincenzo Montella un grande centravanti per la prossima stagione.

Gli obiettivi principali sono Andrea Belotti e Alvaro Morata, entrambe piste molto difficili: l'attaccante spagnolo, fresco vincitore della Champions League, è il preferito di Fassone e Mirabelli, ma nelle interviste dopo la finale di Cardiff ha dichiarato che la sua intenzione è quella di rimanere a Madrid.

Per questo motivo nella giornata di ieri c'è stato un'incontro fra i dirigenti del Milan e il procuratore portoghese Jorge Mendes per parlare di una possibile alternativa per il ruolo di numero 9: André Silva del Porto.

Calciomercato Milan, Morata: "Vorrei restare al Real Madrid"

Subito dopo la vittoria del Real Madrid contro la Juventus, Morata ha risposto alle domande sul suo futuro, in particolare a quelle su un suo ipotetico ritorno in Italia tra le fila Milan.

Io vorrei restare al Real Madrid, sono felice, poi vedremo cosa succede. Questa è la mia città e la mia squadra.

Si complica quindi la pista che porta al centravanti spagnolo. Secondo Sky Sport la dirigenza rossonera ha incontrato a Cardiff l'agente Jorge Mendes con cui ha parlato del suo assistito André Silva. Il classe '95 è uno dei pezzi pregiati del Porto e in questa stagione si è messo in mostra segnando 21 reti in 44 presenze.

Il suo acquisto sarebbe comunque complicato, visto che la società portoghese è sempre stata una bottega molto cara, arrivando a rifiutare solo pochi mesi fa un'offerta di ben 50 milioni per il giocatore da parte del Real Madrid. Ma il nome di André Silva è uno dei più seguiti dal Milan in caso le trattative per Morata e Belotti non andassero a buon fine.

Fassone: "Aspettiamo risposte da Donnarumma"

Fassone ha parlato del rinnovo di Donnarumma

Intanto l'amministratore delegato Marco Fassone ha confermato l'incontro di calciomercato con Jorge Mendes.

Eravamo a Cardiff perché qui c'è il fulcro del calcio e abbiamo incontrato Jorge Mendes. Gestisce molti nomi importanti, vedremo cosa riusciremo a concretizzare.

Dopo aver confermato anche l'interesse per Morata, Fassone è tornato anche sulla situazione del rinnovo di contratto di Donnarumma.

Donnarumma è il perno su cui vorremmo costruire il futuro Milan. La palla sta a lui ora, spero sappia qual è la strada giusta. Gli abbiamo chiesto velocità perché non vogliamo iniziare la stagione con un portiere in scadenza.

L'ad rossonero ha quindi ribadito come l'offerta per il contratto del portiere sia stata già fatta e che ora si aspetti solo la risposta sua e del suo procuratore Mino Raiola. Di certo i movimenti di calciomercato del Milan possono essere un modo per convincere l'agente, secondo cui Donnarumma deve giocare in una grande squadra.