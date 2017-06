Spalletti e Sabatini stanno programmando l'Inter del futuro fra cessioni e acquisti. Perisic in uscita, arriverà però uno fra James Rodriguez e Angel Di Maria.

9 ore fa di Elmar Bergonzini

Il puzzle sta prendendo forma. I pezzi pian piano si stanno incastrando. Il piano dell’Inter per il prossimo calciomercato comincia a esser chiaro. Dopo l’arrivo di Luciano Spalletti, che domani verrà ufficializzato (firmerà un biennale da 4 milioni di euro netti all’anno), il quadro comincia finalmente a esser chiaro.

Spalletti sa bene che la rosa attuale dell’Inter non resterà invariata. Molti giocatori partiranno, altri arriveranno. Bisognerà essere bravi ad assemblare il tutto, a creare una squadra che non sia solo una collezione di ottimi calciatori. Prima si venderà, poi si investirà. Sarà questo il punto di partenza.

Paradossalmente, vista come si è chiusa la sua avventura all’Inter, Roberto Mancini potrebbe dare una grossa spinta al calciomercato dei nerazzurri. Vorrebbe infatti portare con sé allo Zenit Brozovic e Murillo: i russi pagherebbero circa 45 milioni per la coppia. Soldi che verrebbero poi subito reinvestiti.

Calciomercato Inter, prende forma la squadra di Spalletti

Non saranno però solo loro a lasciare l’Inter durante questa finestra di calciomercato. Anche Ivan Perisic è destinato a partire: potrebbe andare al Manchester United per una cifra vicina ai 50 milioni. I nerazzurri potrebbero avere a disposizione più di 100 milioni per gli acquisti. Il nome più caldo è quello di Pepe, che ha il contratto in scadenza col Real Madrid. Ormai ai margini del progetto (per la finale di Cardiff non era nemmeno convocato, ufficialmente per qualche problemino fisico), porterebbe esperienza e carisma. Il portoghese però non si accontenta di uno stipendio qualsiasi, per questo la trattativa non è scontata. L’Inter sta quindi virando su Acerbi del Sassuolo. A Spalletti inoltre piacerebbe continuare ad allenare Rudiger, ma la Roma chiede 40 milioni.

Non solo la difesa, l’Inter vuole alzare il livello anche dalla cintola in su. Il nome che intriga di più è quello di Angel Di Maria, che vuole cambiare aria. I nerazzurri mettono sul piatto 50 milioni di euro, il Psg ne vorrebbe 60. L’accordo si può trovare abbastanza facilmente. Non è però da escludere l’arrivo di James Rodriguez. Il colombiano ha deciso di lasciare il Real Madrid e Florentino Perez ieri al termine della partita ha fatto intendere che difficilmente riuscirà a trattenerlo:

Mi piacerebbe tenere tutti i giocatori, ma non è possibile farlo.

Il puzzle dell’Inter sta prendendo forma. Da Spalletti a Pepe fino ad arrivare a Di Maria e James Rodriguez: sta nascendo la squadra del futuro.