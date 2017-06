Lo scorso 11 aprile il bus del Borussia Dortmund aveva subito un attentato nel quale Bartra era rimasto ferito. Emergono novità interessanti su quella sera.

Ipotesi, supposizioni e indizi. Ogni indagine ne è piena. Lo scorso 11 aprile tre ordigni sono esplosi accanto al bus che stava portando il Borussia Dortmund allo stadio per la partita che i gialloneri avrebbero dovuto giocare contro il Monaco per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Si sfiorò la tragedia.

In realtà, fortunatamente, rimase ferito solo Marc Bartra. Sergej W., un 28enne russo naturalizzato tedesco che poi è stato arrestato per il fatto, voleva però uccidere. Il suo piano era quello di far fuori i giocatori del Borussia Dortmund, ci avrebbe guadagnato speculando in borsa. Prima di arrivare a lui però si pensava perfino che l’attentato potesse avere una matrice terroristica.

In Germania infatti i musulmani sono tanti e negli ultimi anni ci sono stati vari attentati. Alcuni hanno avuto maggiore risonanza mediatica di altri (per esempio quello al mercatino natalizio a Berlino), ma di fatto non sono stati pochi. Per questo il dubbio era più che motivato. E per qualche ora si è indagato anche in tal senso.

Improvvisamente però la polizia ha virato e ha capito che il colpevole era Sergej W. L’uomo aveva dormito nell’albergo del Borussia Dortmund in una stanza con una finestra che affacciava proprio sul luogo dell’attentato. Il russo era stato notato dai dipendenti perché era l’unico cliente a non essersi agitato dopo le tre esplosioni. Al contrario è andato nel ristorante dell’albergo per ordinare da mangiare. Atteggiamenti sospetti. Ma già prima la polizia aveva capito che dietro all’attentato non si nascondeva nessuna associazione terroristica.

Stando a quanto riportato da Der Spiegel, infatti, la polizia, che a pochi metri dall’attentato ha trovato una lettera firmata dall’Isis, era convinta da tempo che il tutto fosse stato organizzato da un singolo. Le forze dell’ordine hanno trovato segni di un incendio in un bosco molto vicino all’albergo nel quale avevano pernottato sia il Borussia Dortmund che Sergej W.. Lì sono stati trovati resti di una cannocchiale, di una torcia elettrica, di alcune batterie e di un paio di scarpe. Tutti oggetti che difficilmente vengono usati negli attentati terroristici e che hanno fatto virare i sospetti su Sergej. Perché in ogni indagine vengono fatte ipotesi e supposizioni, ma poi ci si deve sempre basare sugli indizi.