UFC 212 è alle porte: cinque i match presenti in main card e trasmessi in esclusiva italiana su FOX Sports, canale 204 di Sky. Occhi puntati su José Aldo vs Max Holloway.

5 ore fa di Massimiliano Rincione

Tempo di nuovi eventi numerati per UFC. La promotion più importante al mondo nel settore delle MMA tornerà infatti in Brasile con una card molto local friendly, ma dal discreto appeal anche per il pubblico estero. Ben cinque i match presenti in main card, la cui apertura è fissata per le ore 5:00 italiane della notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno. Evento che sarà trasmesso come al solito in esclusiva su FOX Sports, con il nostro Alex Dandi che ci accompagnerà all'interno dell'ottagono della Jeunesse Arena di Rio. Si comincerà con un confronto al limite della categoria pesi welter, con Erick Silva e Yancy Medeiros che si daranno battaglia al meglio delle tre riprese nel match di apertura della card. Reduci ambedue da un trend altalenante - con una vittoria ed una sconfitta negli ultimi due incontri in UFC - i contendenti possono vantare una completezza non da poco, pur essendo Silva fondamentalmente un grappler. Il brasiliano vanta mani pesanti, abbinate ad un atteggiamento non sempre sportivo. Altro ottimo grappler Medeiros, il quale si avvicina all'impegno conscio di poter affrontare l'avversario su ogni livello.

Successivamente toccherà a Paulo Henrique Costa "Borrachinha" e Oluwale Bamgbose, che si daranno battaglia nella categoria pesi medi. Match con alte probabilità di terminare prima del limite, viste le gran doti da finalizzatori di ambedue gli atleti. Picchiatore puro Paulo Henrique Costa, che può vantare un perfetto score composto da 0 sconfitte e ben 9 vittorie(8 KO, 1 sub.). Solo due le sconfitte per Bamgbose che resta uno degli atleti underground più eclettici degli ultimi anni. Spazio ai veterani nel terzo confronto di serata, con Vitor Belfort e Nate Marquardt impegnati in quello che sarà il match d'addio a UFC per il brasiliano. Tempo di saluti per "The Phenom", che dopo aver annunciato in un primo momento il ritiro ha confermato la volontà di combattere al di fuori della promotion più importante al mondo. Tenterà di rovinargli la festa Nate "The Great" Marquardt, reduce da due vittorie e due sconfitte negli ultimi quattro incontri ed anche lui sul viale del tramonto.

Nate Marquardt colpisce Sam Alvey nel loro match a UFC on FOX 23. L'ex campione pesi welter Strikeforce perderà poi l'incontro per decisione unanime.

Co-main event che offrirà invece una sfida tra top contender della categoria pesi paglia femminili, con Claudia Gadelha e Karolina Kowalkiewicz che si affronteranno in quella che ha tutti i crismi per essere una title eliminator per le 115 libbre femminili. Probabile dunque che la vincente del confronto di Rio abbia una nuova opportunità titolata, chiaramente dopo quella ormai accordata a Rose Namajunas. Rispettivamente terzultima e penultima avversaria di Joanna Jedrzejczyk, sia la Gadelha che la Kowalkiewicz possono vantare ottime skills in piedi, pur preferendo la brasiliana le fasi di grappling in virtù della sua cintura nera di brazilian jiu-jitsu. Entrambe sconfitte solo da JJ, la quale si conferma lo spauracchio di tutte le contendenti alla cintura pesi paglia. Poco, pochissimo da dire infine sul main event: José Aldo, campione indiscusso della categoria pesi piuma, affronterà il detentore del titolo ad interim Max Holloway nel match di unificazione delle cinture. In un incontro che si svolgerà al meglio delle cinque riprese, ambedue gli striker scateneranno una guerra pronta ad infiammare le platee. Allungo tutto dalla parte di Holloway, che dovrà però fare i conti con la devastante potenza di Aldo, pronto ad imporre il suo ritmo aggressivo ed i suoi terribili low kick.

L'appuntamento con UFC 212

Fissate la sveglia alle ore 5:00 della notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno, per non perdere neanche un istante della main card di UFC 212! Preparate dunque i telecomandi, e state pronti a sintonizzarvi su FOX Sports, canale 204 di Sky.