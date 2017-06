Solo 5 società delle maggiori leghe europee non sono mai retrocesse in seconda divisione. Un club che si allarga a 20 considerando i campionati di tutto il continente.

di Alberto Casella

Un’altra stagione del calcio europeo è appena terminata e nei campionati che non si sono ancora chiusi, come in Turchia, i verdetti più importanti sono già stati emessi. Un dato comunque emerge senza ombra di dubbio: rimane inalterato a cinque il numero dei club che nelle maggiori leghe europee non ha mai dovuto subire l’onta della retrocessione.

Un G5 molto ridotto quello delle grandi potenze del calcio continentale, che nasconde non poche sorprese, sia fra le squadre presenti, sia fra le assenti. L’esclusiva società delle “inossidabili”, infatti, comprende tre club spagnoli – Real Madrid, Barcellona e Athletic Bilbao – uno italiano, l’Inter, e uno tedesco, quell’Amburgo che negli ultimi sei anni ha spesso rischiato grosso, arrivando anche per due volte a disputare gli spareggi-salvezza.

Tantissime invece le assenze eccellenti, a cominciare dai grandi club inglesi che, nessuno escluso, hanno dovuto assaggiare almeno una volta la seconda divisione. In Italia, l’ultima a lasciare la compagnia è stata la Juventus, con la retrocessione in Serie B nel 2006 a causa delle vicende di calciopoli. Un destino simile a quello che colpì il Milan al termine della stagione 1979-80 per illecito sportivo nell’inchiesta sul Totonero, mentre due anni dopo i rossoneri, appena tornati in Serie A, si classificarono terzultimi, retrocedendo dunque sul campo.

Il G5 dei top club europei che non hanno mai subito retrocessione

In Spagna il primo campionato fu organizzato solo nel 1929, con 10 squadre partecipanti. Lo vinse il Barcellona battendo all’ultima giornata il Real Madrid. I due club, insieme all’Athletic Bilbao, hanno sempre militato nella Primera Division della Liga e, baschi compresi, hanno vinto 65 degli 86 campionati disputati.

L'Inter 1963-64. Il club nerazzurro è l'unico mai retrocesso in Italia

In Italia, come detto, solo l’Inter, dal 1908, anno della sua fondazione, ha sempre militato nel massimo campionato, anche prima che prendesse il nome di Serie A, vincendolo 18 volte. Diversa la storia dell’Amburgo che, fondato nel 1887, è la più antica società del calcio tedesco: pur non essendo mai retrocesso ha vinto il campionato soltanto in sei occasioni.

Hrubesch protagonista nell'Amburgo degli anni Ottanta

Altri 15 in tutta Europa

Se il discorso viene allargato a tutti i campionati europei, il G5 diventa una sorta di G20: sono 15, infatti, i club degli altri campionati ad aver sempre militato nelle rispettive prime divisioni. Ben 4 sono in Eredivisie e, non a caso, si sono classificati ai primi quattro posti anche nella stagione appena conclusa: Feyenoord, Ajax, Psv Eindhoven e Utrecht. Anche Benfica, Porto e Sporting Lisbona, mai retrocesse dalla Primeira Liga del Portogallo, hanno occupato il podio stagionale nell’ordine.

Pure Grecia e Turchia vantano 3 club ciascuno sempre in prima divisione: Paok, Olympiacos e Panathinaikos nel campionato ellenico e Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas in quello turco. Due, infine, le squadre scozzesi: dopo la retrocessione del Rangers Glasgow, causata dal fallimento del 2012, sono rimasti immacolati solo i ruolini del Celtic Glasgow e dell’Aberdeen.

Celtic e Aberdeen sono le due squadre scozzesi a non essere mai retrocesse

Le retrocessioni eccellenti

La retrocessione della Juventus dalla Serie A è storia recente, ma c’è un’altra squadra che ha trascorso un solo anno nel campionato cadetto: la Roma nella stagione 1951-52. Per quanto riguarda la Germania, si fa fatica a crederlo, ma il Bayern Monaco ha militato ben tre volte nella seconda lega nazionale: l’ultima nella stagione 1964-65. Tre anni dopo vinse il campionato e a metà anni Settanta centrò la storica tripletta di Coppe Campioni consecutive.

la formazione del Bayern Monaco 1964-65 in seconda divisione

Sorprendente anche la situazione in Inghilterra. Il Liverpool ha militato diverse volte nelle divisioni inferiori: la sua ultima retrocessione risale al 1954 e fu seguita da un lungo purgatorio terminato solo nel 1962 con la promozione in First Division. Peggio ancora sta il Manchester United con ben 23 stagioni in Second Division, l’ultima addirittura nel 1974-75, mentre l’Arsenal, pur avendo militato 13 volte in seconda divisione, non subisce retrocessioni dal 1915, anno in cui, promosso nella massima serie inglese, ha definitivamente assunto l’attuale denominazione.