L'ex capitano della Nazionale vince il derby italiano rimontando il gol iniziale di Songyi grazie alle reti di Witsel e di Xiuwei. Il Tianjin consolida il 6° posto a +4 sul Beijing Guoan.

Paolo Gaetano Franzino

Importantissima vittoria, la terza consecutiva, per il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che esce dallo stadio Olimpico di Jinan con i tre punti in tasca dopo il 2-1 rifilato allo Shandong dopo le reti di Witsel e dell'under 23 Xiuwei.

Primo tempo

Nell'undici di partenza di Magath torna Pellè, assente nell'ultima partita contro l'Henan; vicino al centravanti pugliese c'è Papiss Cissé, preferito a Diego Tardelli, mentre al centro della difesa viene confermato Gil, sempre presente e mai sostituito in questa stagione. Nel Tianjin, oltre a Pato e Witsel, trova spazio anche il sudcoreano Kwon Kyung-Won, alla terza presenza consecutiva, a scapito degli altri due stranieri Geuvanio e Junior Moraes.

Parte da una delle classiche accelerazioni di Pato la prima occasione della partita: il brasiliano fugge sulla sinistra e mette il pallone in mezzo per Li Xingcan, che però non trova la porta. Lo Shandong risponde con il colpo di testa di Cissé, deviato in angolo da Zhang Lu. Proprio dal corner arriva il vantaggio degli Orange Fighters: lo realizza di testa Songyi (28'), con la complicità del portiere avversario, posizionato malissimo tra i pali. Gol numero due in stagione per il difensore centrale, dopo quello realizzato nella coppa cinese contro il Jilin Baijia.

Il pareggio del Tianjin arriva al 41', da uno schema su calcio piazzato: Pato finta la conclusione e serve Dalun, il numero 16 a sua volta consegna il pallone a Witsel, che a portiere battuto non può sbagliare. Terza rete in campionato per il centrocampista belga, all'undicesima gara in Super League.

Copyright GettyImages Axel Witsel con la maglia del Tianjin Quanjian

Secondo tempo

Al quarto d'ora Binbin sfiora il vantaggio con una conclusione rasoterra terminata sul fondo, eseguita dopo una bella giocata ai danni di Kwon. Nei pressi dell'altra porta ci va vicino Sun Ke, la cui deviazione viene salvata sulla linea da Wang Dalei. Che nulla può al 67', quando Ke si traveste da uomo assist servendo l'accorrente Xiuwei, puntuale all'appuntamento col primo gol in carriera nella massima serie cinese.

La reazione dello Shandong arriva prima con Pellè, il cui colpo di testa viene parato ottimamente da Lu, e poi con Xinghan, che vede il suo tentativo finire tra le braccia del portiere. Troppo poco per arrivare al pareggio.

Copyright GettyImages Un tentativo in acrobazia di Pellè

Chinese Super League, 12° giornata

Nell'anticipo delle 9.30 (15.30 in Cina) il Guangzhou Evergrande ha battuto 3-1 lo Yanbian Fude, collezionando l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Nelle altre partite giocate in contemporanea con Shandong-Tianjin, successi di Shanghai SIPG (4-1, doppietta di Hulk) ed Hebei (1-2) rispettivamente ai danni di Liaoning e Jiangsu. Domani ore 9.30 Changchun Yatai-Guizhou Zhicheng, ultima gara del turno.