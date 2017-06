Esperti, affidabili e a costo zero: da Gonzalo Rodríguez a Palacio, alla scoperta degli svincolati di lusso verso la Serie A che verrà.

4 condivisioni 0 stelle

4 ore fa di Luca Guerra

Affidabili, esperti e a costo zero. Sono le caratteristiche principali degli svincolati di lusso, pedine importanti nel bazar del calciomercato estivo in Serie A, sempre meno denso di energie economiche e bisognoso di idee, possibilmente a bassi costi.

Il messaggio è chiaro: c'è sempre la possibilità di acquistare giocatori senza spendere soldi per il cartellino, e le occasioni sul mercato dei parametri zero non mancano: da nomi già noti alla grande platea fino a tanti campioni in là con gli anni, in grado ancora di dire la loro sui campi. Un esempio su tutti è quello di Antonio Cassano, fuori dai giochi da un anno, trascorso tra allenamenti con la Primavera della Sampdoria e interviste mai banali.

Tra i veterani della Serie A il cui contratto andrà invece ufficialmente in scadenza il 30 giugno, data dopo la quale gli sarà possibile stilare accordi con altri club, non c'è invece Marco Borriello: la clausola inserita nel legame annuale sottoscritto dall'attaccante classe 1982 con il Cagliari, autore di 16 reti in 36 partite di campionato, prevedeva il rinnovo automatico in caso di salvezza dei sardi. Obiettivo raggiunto, firma confermata.

Marco Borriello, attaccante del Cagliari fresco di rinnovo di contratto

Gonzalo Rodriguez e i suoi fratelli: quanti svincolati di lusso in serie A

Scorrendo il listone dei calciatori chiamati a valutare offerte per il proprio futuro, spicca il nome di Gonzalo Rodríguez: difensore classe 1984, fresco di addio con lacrime dopo cinque anni con la maglia della Fiorentina cucita addosso, il centrale argentino ha mercato in Italia, dove lo seguono Milan e Lazio, nella Liga e in Grecia (Olympiacos in pole). Al centro della difesa comporrebbe una coppia affidabile in Serie A con Felipe, suo coetaneo in forza all'Udinese: il contratto del difensore brasiliano scade il 30 giugno, il club friulano vanta il diritto d’opzione e la Lazio lo segue da tempo.

Felipe, 32 presenze e una rete in stagione con l'Udinese

Sono davvero tanti i giocatori in scadenza di contratto nel giugno del 2017: guardando al pacchetto arretrato, in casa Chievo ci sono Dario Dainelli, Nicolas Spolli e Massimo Gobbi, mentre a fine percorso con il Genoa c’è Nicolas Burdisso, di ritorno in Sud America. Abdoulay Konko saluterà l’Atalanta, mentre ancora utile alla nostra serie A potrebbe essere Marco Andreolli, in scadenza con l’Inter e seguito dal Cagliari: tra i pali una soluzione low cost risponde al nome di Juan Pablo Carrizo, 33enne argentino in uscita dall'Inter.

Marco Andreolli, difensore in uscita dall'Inter

Honda, ma non solo: dal centrocampo in su tante idee a costo zero

A interrogarsi sul proprio futuro sono in particolare i centrocampisti: nell'elenco dei calciatori a parametro zero ci sono gregari come Isaac Cofie e Miguel Veloso del Genoa, Davide Biondini del Sassuolo, Saphir Taider del Bologna e Perparim Hetemaj del Chievo Verona. Non mancano però idee stuzzicanti, come quella legata a Keisuke Honda, che ha appena lasciato il Milan dopo tre anni e mezzo conditi da poco meno di 100 presenze e pochi acuti: la capacità di generare marketing verso il Sol Levante potrebbe però indurre più di qualche club a meditare sul tesseramento del 30enne giapponese.

Keisuke Honda, ai saluti con il Milan dopo tre anni e mezzo

Un poker di over 30 colma l'elenco degli svincolati ancora potenzialmente utili alla Serie A italiana in attacco: da Genova, sponda rossoblù, sono in uscita Goran Pandev e Raffaele Palladino, utili per conquistare la salvezza nel complicato finale di campionato 2016/2017. Chi ha voglia di riscatto è Alberto Gilardino, protagonista di una stagione senza reti all'attivo tra Empoli e Pescara. Il nome più noto è però quello di Rodrigo Palacio, attaccante fresco di addio all'Inter dopo cinque stagioni e ancora voglioso di cimentarsi con nuove sfide. Tante occasioni, pochi costi: le 20 squadre della serie A che verrà sono avvisate.