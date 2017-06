Tre gol in 4 partite al Mondiale Under 20, per tutta la stagione ha trascinato l'Ascoli. I bianconeri l'hanno preso a gennaio sbaragliando la concorrenza: sarà il futuro.

8 ore fa di Francesco Bizzarri

Le storie dei talenti sono sempre affascinanti. Da raccontare, ricordare, ripercorrere. Riccardo Orsolini è diventato grande. Classe ’97, di proprietà della Juventus da gennaio, cresciuto ed esploso con la maglia dell’Ascoli. Adesso, dall’altra parte del mondo, sta trascinando l’Italia Under 20. Tre gol in 4 partite del Mondiale Under 20 dopo una bella stagione in Serie B. In casa bianconera si sfregano già le mani.

Mancino naturale, gran fisico, gioca a destra dove riesce e esprimersi meglio. Prima di firmare per la squadra di Allegri aveva richieste da mezza Serie A. Ma Marotta e Paratici si sanno muovere prima e meglio degli altri: "Vieni da noi, diventerai un campione".

Una scommessa nemmeno tanto azzardata. Riccardo Orsolini è un ragazzo serio, ha fatto la gavetta come una volta: prima del grande palcoscenico ha mostrato le sue qualità tra i campi di Lega Pro e di Serie B. Adesso il salto definitivo con l’Italia, poi con la Juventus. Ecco il nuovo che avanza.

Orsolini, talento in rampa di lancio già della Juventus

Riccardo Orsolini, la Juventus ci ha preso ancora

quest’anno la consacrazione. 41 volte è sceso in campo: 8 gol e 6 assist, tutti di pregevole fattura. Corsa, velocità, dribbling, tiro. Il campionario delle qualità di Orsolini è tanta roba. Iniziamo però dal Mondiale Under 20: un gol al Sudafrica, uno al Giappone e uno alla Francia. L’Italia di Evani vola ai quarti pronta a vedersela con lo Zambia (lunedì 5 giugno alle ore 10), giustiziere della Germania. Paura? Per niente con un Orsolini così in forma. Ha lasciato l’Ascoli tra le lacrime. È nato a Rotella, un piccolo centro con poco più di 1000 abitanti. Entra nel settore giovanile del club marchigiano tra le fila dei Pulcini, poi tutta la trafila che lo porta in Primavera e poi a esordire con i grandi. A 16 anni è in Lega Pro, a marzo 2016 debutta anche in B. Nove presenze alla sua prima esperienza,41 volte è sceso in campo: 8 gol e 6 assist, tutti di pregevole fattura.

Ora è UFFICIALE...contentissimo per questa nuova esperienza,ora però testa al presente concentrato sui nostri obiettivi con la maglia dell'Ascoli #juventus#ascolipicchio 💪🏻⚪️⚫️ A post shared by RICCARDO ORSOLINI 🇮🇹 (@riccardo_orsolini11) on Jan 30, 2017 at 12:42pm PST

Uomo mercato

Orsolini piaceva a Napoli, Inter e Milan. Galliani, fuori dagli uffici della Lega dopo una riunione, ammise il suo desiderio di portare Riccardo in rossonero:

Mi piace, la coppia Galliani-Berlusconi guarda molto ai giovani italiani e lui è su quella linea.

Peccato però che i cinesi, non ancora entrati in società ma con diritto di scelta per il futuro, a dicembre bloccarono l’affare. E così la Juventus senza pensarci due volte va ad Ascoli e strappa la firma del calciatore. Ancora sei mesi in B, adesso però dopo il Mondiale Under 20 si trasferirà definitivamente a Torino. È costato 6 milioni di euro più 4 legati al raggiungimento di alcuni bonus. È un giocatore perfetto per il 4-3-3 e il 4-2-3-1 tanto caro a Massimilano Allegri.

Ringrazio Galliani per i complimenti. Dopo le sue parole e le voci sul Milan ho spento il telefono per due giorni e mi sono nascosto in casa a giocare alla Play. A FIFA ogni tanto prendo me stesso, che tentazione! Solo che mi hanno fatto un po’ scarso…

Orsolini con l'Italia impegnato contro la Polonia

E l’Inter? Sì, anche i nerazzurri ci hanno provato. Prima una chiamata di Ausilio con i soliti complimenti, poi la chiacchierata con Javier Zanetti.

Non lo avevo riconosciuto, ero in trance. Per me è stato sempre l’esempio da seguire. Ha detto che mi avrebbe mandato la sua maglia autografata. A Natale niente. Javier, non ti dimenticare di me!

Appena dopo le feste natalizie, invece, una maglia è arrivata: quella della Juventus. A mezze maniche, per l’estate, e prontamente messa nel cassetto. Adesso è tempo di tirarla fuori davvero per giocare nella squadra Campione d’Italia.