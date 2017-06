Bianconeri quasi tutti insufficienti dopo un bel primo tempo, si salvano Barzagli e Mandzukic. Su sponda madridista, svettano un Modric principesco e Cristiano Ronaldo.

10 ore fa di Paolo Cola

La finale di Cardiff è finita nel peggiore dei modi per la Juventus, sconfitta sonoramente dal Real Madrid per 4-1 al termine di una gara senza storia soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo che i bianconeri avevano giocato (almeno) alla pari. Doppietta di un leggendario Cristiano Ronaldo, primo giocatore della storia a segnare in tre differenti finali di Champions League, ma il gol decisivo è stato segnato da Casemiro dopo che un capolavoro di Mandzukic aveva riportato la gara sull'1-1. Nel finale ultimo chiodo affisso da Asencio: Real Madrid campione d'Europa per la 12esima volta, Juventus che si appresta a tormentarsi per una ripresa praticamente non giocata.

Finale Champions League, le pagelle di Juventus e Real Madrid

Le pagelle della Juventus

Buffon 5: è doloroso che la sua ultima finale di Champions League (questo dice la logica) debba coincidere con questa pagella. Malasorte, senza dubbio, perché le prime due reti sono state viziate da una deviazione. Ed è vero, la sberla di Casemiro ha preso un giro assurdo dopo aver spuntato il tacco di Khedira. Ed è vero anche che lui, Gigi, è partito tardi. Aveva preso tre gol in tutta la Champions League, ne raccoglie dal sacco quattro in finale. Dispiace per tutti, ma per lui di più.

Barzagli 6,5: dalle sue parti non si passa, e se la Juve si trova sotto di tre gol a metà ripresa la colpa non è certo sua. Esce per Cuadrado nell'ora della disperazione.

Bonucci 5,5: sfortunato in occasione del primo gol, si perde Modric sul 3-1. Ne evita un paio, ma non dà mai la sicurezza a cui ormai ci aveva abituato.

Chiellini 5: anche lui complice sulla terza rete dei madridisti, come Bonucci gioca una gara incerta, e crolla psicologicamente nella ripresa come tutti i suoi compagni. Lui, con la sua esperienza.

Alex Sandro 6: la sua volée mancina nel gol di Mandzukic è roba di lusso, così come tante delle sue iniziative offensive. È l'unico peraltro a portare un pericolo alla porta di Navas nei secondi 45', con un colpo di testa su cross di Dani Alves. Ma Modric e Carvajal lo fanno ammattire dall'altra parte del campo.

Khedira 5: primo tempo confortante, poi viene macinato dall'inesorabile centrocampo di Zidane. Non dà una mano ad Alex Sandro, non si vede mai in fase di impostazione.

Pjanic 5: apre le danze con un gran destro su cui Navas compie l'unico intervento della sua serata, e in generale i suoi primi 20' sono eccellenti. Il buco nero inghiotte anche lui.

Dani Alves 5,5: la sente più di tutti i suoi compagni, nonostante le mille medaglie conquistate in carriera. Il suo spirito è indiscutibile, ma la tenuta lo tradisce. Non si arrende e chiude da terzino.

Getty Getty Dybala contrastato da Modric

Dybala 5: primo tempo da campione, becca calcioni a ripetizione e quando non li prende si guadagna il fallo lo stesso. Ma è quando la squadra soffre che si vede il campione, e lui, con la Juve della ripresa, boccheggiante prima e agonizzante poi, è evaporato come un bel sogno d'estate. Forse i paragoni con Leo Messi sono stati un po' affrettati e probabilmente non gli hanno fatto nemmeno bene.

Mandzukic 6,5: dopo Buffon, è quello che proprio non meritava di tornare da Cardiff con dell'argento in tasca. Non dopo quel gol meraviglioso, non dopo tutti quei chilometri.

Higuain 4: difficile che la psicosi delle finali, per la Juve, possa essere medicata da uno con la psicosi per le finali. L'assist a Mandzukic, poi cede alla sua natura ectoplasmatica nelle grandi occasioni.

Cuadrado 4,5: d'accordo, Sergio Ramos recita, ma lui la sciocchezza la commette lo stesso, e non era proprio il momento giusto

Marchisio sv: entra quando i buoi sono in vacanza da un pezzo.

Lemina sv: entra in campo per Dybala e questo è quel che si può dire dei minuti che Allegri, curiosamente, gli concede.

Allegri 4: non è un voto alla stagione, che resta straordinaria, e men che meno alla sua esperienza juventina, che è già gloriosa e non si chiude qua. Questo è solo un voto alla sua partita, una finale di Champions League che la sua squadra ha perso per 4-1, dopo un secondo tempo di cui farebbero meglio tutti a parlarne sdraiati sul lettino dello psichiatra. Max, cosa gli hai detto in quei maledetti 15'?

Le pagelle del Real Madrid

Navas 6,5: fa il miracolo in apertura su Pjanic, non si ripete sulla rovesciata di Mandzukic. Poi una serata di tutto riposo.

Carvajal 6: ingaggia un duello rusticano con Mandzukic. Duello che perde nettamente nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Varane 7: si mangia Higuain.

Sergio Ramos 6,5: falli e simulazione in occasione del rosso a Cuadrado non gli guadagneranno la simpatia degli avversari, ma il modo in cui seppellisce la Pipita (in partnership con Varane) gli ha garantito l'amore eterno dei suoi. Pare non ci possa essere gara decisiva senza il suo graffio.

Marcelo 7: Contiene come può Dani Alves nel primo tempo, nel secondo tempo lo travolge. Straordinario l'assolo concluso da Asencio per il gol della staffa.

Modric 7,5: inizia col freno a mano tirato, sorpreso anche lui dal gran ritmo del primo tempo bianconero. Ma nel secondo tempo è padrone e comandante della partita: Khedira non lo tiene mai, lui illumina e regala a Ronaldo la rete che ha ucciso la Juve.

Getty Modric, signore del centrocampo del Real Madrid

Casemiro 7: il gol che gira definitivamente la partita lo segna lui, con un missile da 35 metri su cui Buffon sonnecchia il peggior sonno della sua vita. Prima, la sua partita era stata puro dolore, poi è una discesa nel burro.

Kroos 7: avvia il magistrale contropiede che Ronaldo trasforma in oro per l'1-0, partecipa al concerto blanco nella ripresa come direttore d'orchestra

Isco 7: è il più attivo del tridente madridista nel primo tempo, ma quando c'è da far male sbaglia (vedi stop sbagliato pochi attimi prima del gol del pari juventino). Altra birra nella ripresa: allargandosi sulla sinistra lascia le macerie.

Benzema 6: il più in ombra dell'attacco del Madrid, si dà da fare nel tenere bassa la difesa bianconera. Cresce nella seconda parte del match, poi Zidane lo toglie per Bale.

Ronaldo 9: diventa il primo giocatore a segnare in tre finali di Champions League differenti, con tanto di doppietta, per giunta. E lo fa nella serata in cui il suo Real Madrid diventa la prima squadra a salire due volte consecutive sul trono d'Europa. Il paradosso è che non si vede neanche tanto. Ma in quegli sprazzi, i bagliori più accecanti di tutti. E pazienza se per qualcuno farebbe panchina alla Juventus.

Bale 6: giusto il tempo di unirsi alla festa, con un intervento alla disperata Bonucci gli nega il diritto di stappare lo champagne a casa sua.

Asensio 7: lo champagne di Bale lo stappa lui, con il quarto gol che manda in paradiso il Real Madrid.

Morata sv: chissà con quale spirito, Alvaro Morata, ha vissuto quei superflui ultimi minuti che gli ha concesso Zidane? Era la sua ultima partita con il Real Madrid, proprio contro la sua Juve.

Zidane 8: lo scienziato Guardiola non è riuscito nell'impresa che è riuscita a Zidane, laurearsi campione d'Europa per due anni consecutivi. Non sarà un archistar del calcio, il francese, e non può dirsi un uomo sfortunato, ma si è dimostrato l'allenatore perfetto per una squadra di fenomeni, visto anche il modo in cui li ha trasformati nell'intervallo.