Dopo Le Mans, le M1 di Maverick e Valentino si rimettono davanti a tutte nelle prove ufficiali del Mugello. Dovizioso chiude la prima fila, solo sesto Marquez.

3 ore fa di Daniele Rocca

Dalla Francia all'Italia, da Le Mans al Mugello. Le qualifiche della MotoGP sono copia/incolla. Vinales davanti a tutti con un tempo pauroso e alle sue spalle l'acciaccato Valentino Rossi. Che però ha dimostrato di essersi ripreso quasi completamente dalla caduta in motocross. Anche se in gara sarà tutta un'altra storia.

Al Mugello si parla solo italiano, o quasi. Dietro alle due M1 ufficiali infatti, ci sono le Ducati di Dovizioso e Pirro. E pensare che ci sarebbe stata anche quella (non ufficiale) di Petrucci, ma il suo tempo è stato cancellato dalla Direzione Gara per un'irregolarità durante il giro.

Ma se queste sono le premesse, domani in MotoGP ci sarà da divertirsi. Con l'ennesimo duello fratricida in casa Yamaha: Rossi non si può più permettere di perdere punti a vantaggio di Vinales. E da dietro bisognerà tenere d'occhio le Honda ufficiali, che partiranno dalla quinta (Pedrosa) e sesta (Marquez) casella della griglia.

MotoGP, Zarco e Petrucci in Q2

Il due volte campione del mondo di Moto2 replica l'ottimo tempo visto nella FP4 e accede senza problemi alla seconda parte di qualifiche ufficiali della MotoGP. Insieme a lui l'italiano Petrucci, che con la sua Ducati non ufficiale dimostra di avere un buonissimo feeling con l'asfalto del Mugello.

Late to the party but he pulled it off - #JZ5 the quickest in Q1!



He goes through to Q2 with #DP9! #ItalianGP pic.twitter.com/SFc8BsozaJ — MotoGP™ (@MotoGP) June 3, 2017

Chi invece rimane fuori dalla Q2 sono Iannone, Crutchlow e Folger, finito in terra per cercare di strappare il tempo buono all'ultimo giro prima della bandiera a scacchi.

Il gioco delle coppie: Yamaha, Ducati, Honda

Escono di corsa le Ducati, ufficiali e non. Buoni tempi per Pirro e Petrucci, con le Honda di Marquez e Pedrosa pronte a inserirsi nella bagarre. Bravo anche Vinales, che con la gomma dura davanti si piazza alle spalle della Pramac numero 9. Solo sesto Rossi, ma ci sono ancora 5 minuti.

All eyes on #VR46 - green flag and we BEGIN Q2!



15 MINUTES and counting! #ItalianGP pic.twitter.com/ZyWkIQ6N5w — MotoGP™ 🇮🇹🏁 (@MotoGP) June 3, 2017

Si ritorna ai box per montare la morbida. E Maverick mette subito le cose in chiaro, scendendo di molto sotto il muro del 1'47''. Seguito a ruota da uno straordinario Dovizioso, rinato dopo le ultime opache prestazioni. Tra i due litiganti si infila Valentino Rossi: secondo tempo per il Dottore. In seconda fila le due Honda, con Pedrosa che precede Marquez. Prima di loro però c'è un altro italiano: si tratta di Michele Pirro. Il terzo nelle prime quattro posizioni.