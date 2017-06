Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa del terzino brasiliano della Juventus, arriva la replica piccata dell'ex attaccante del Real Madrid.

Sarà forse per la sua lunga militanza nel Barcellona, oppure per via dei suoi battibecchi (sia verbali che sul campo) con gente come Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. O forse perché Dani Alves è uno che quando può "fare male" al Real Madrid non si tira mai indietro, anzi è sempre in prima fila. A prescindere da quale sia la reale motivazione, l'unica certezza è che il rapporto tra l'attuale terzino della Juventus e le Merengues resti molto complicato.

La conferma arriva dalle parole del brasiliano nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League, alla quale si è presentato insieme a Massimiliano Allegri e il capitano, Gianluigi Buffon.

Nel corso del botta e risposta con i giornalisti, Dani Alves ha affrontato molti punti, spiegando dall'alto della sua esperienza quali siano le accortezze da prendere (testualmente, "non serve un ca**o") per preparare una partita così. Ma soprattutto il difensore ha toccato anche un argomento ancora molto di attualità nonostante siamo passati 19 anni, il gol di Mijatovic che decise la partita tra Juventus e Real Madrid nel 1998:

Vogliamo arrivare alla fine di questo viaggio: la Juventus ha vinto l’ultima volta Champions League 20 anni fa, nel 1998 si dice che il gol di Mijatovic fosse in fuorigioco, quindi è plausibile che ci sia voglia di riscatto.

Mijatovic risponde a Dani Alves

Queste parole, in particolare, hanno infiammato la vigilia. E spinto proprio Pedrag Mijatovic a replicare al brasiliano, senza badare troppo ai convenevoli di rito. L'ex attaccante del Real Madrid e della Fiorentina ha voluto mandare un messaggio diretto a Dani Alves nel corso di un suo intervento al programma "El Larguero" di Cadena Ser:

Non è mai stato molto intelligente nelle sue dichiarazioni. L'opinione sua e quella della Juventus non mi interessano per niente.

E pensare che solo un giorno prima lo stesso Mijatovic aveva tessuto le lodi del brasiliano, parlando del suo stato attuale di forma come di una seconda giovinezza. L'argomento di quel gol in presunto fuorigioco, però, non è stato digerito:

Gli italiani ancora parlano di fuorigioco, immagino sia il loro modo di prendere atto della sconfitta. In ogni caso, non era fuorigioco.

Con Dani Alves di mezzo, di certo a questa nuova finale non mancano le scintille della vigilia.