Trionfo Real Madrid, disfatta Juventus. Al Millennium Stadium di Cardiff la squadra di Zidane vince la dodicesima Champions League della sua storia, la terza negli ultimi quattro anni, strapazzando 4-1 la squadra di Allegri. Apre le marcature Cristiano Ronaldo, pareggia Mandzukic con un super gol. Poi nella ripresa le meregues dilagano con Casemiro, Cristiano Ronaldo e Asensio. Il Real Madrid è campione d'Europa, la Juve vede sfumare il triplete sul più bello.

Fine secondo tempo

90 + 4' - Finisce qui, il Real Madrid è campione d'Europa per la dodicesima volta nella sua storia! Juventus travolta 4-1 dalle merengues, sfuma sul più bello il triplete dei bianconeri.

90 + 1' Saranno quattro i minuti di recupero.

90' - POKER DI ASENSIO! Trionfo Real Madrid a Cardiff! Marcelo salta secco Lemina e mette in mezzo, per Asensio è impossibile sbagliare.

88' - Ultimo cambio del Real Madrid: fuori Kroos, dentro Morata.

86' - Mandzukic! Il croato non si rende conto di essere solissimo e di testa rimette il pallone in mezzo invece di cercare la porta.

84' - Juventus in 10, espulso Cuadrado per doppio giallo. Il colombiano tocca appena Sergio Ramos che fa una sceneggiata, Byrch ci casca e decide di estrarre il secondo giallo.

82' - Fuori Isco, dentro Asensio: questo il cambio deciso da Zidane.

82' - Alex Sandro! Juve vicina al 3-2! Punizione calciata da Dani Alves, Alex Sandro gira bene di testa ma sfiora il palo.

80' - Real vicino al poker! Cristiano Ronaldo avanza e mette in mezzo per Bale, Bonucci anticipa il gallese.

78' - Terzo e ultimo cambio per la Juventus: fuori Dybala, dentro Lemina.

77' - Esce Benzema, al suo posto c'è Bale: primo cambio per Zidane.

75' - Adesso il Real Madrid dà l'impressione di poter dilagare. Dani Alves mura la conclusione di Benzema, poi Marcelo calcia altissimo.

73' - Benzema semina il panico e allarga per Marcelo, CR7 non è reattivo sul cross del brasiliano.

72' - Altro giallo, stavolta per Cuadrado: fallo da dietro su Cristiano Ronaldo.

71' - Fuori Pjanic, dentro Marchisio: secondo cambio per la Juve.

70' - La Juventus sembra non crederci più. Intanto Alex Sandro mette giù Varane e viene ammonito.

67' - Primo cambio tra le fila della Juventus: Barzagli lascia il posto a Cuadrado.

66' - Ammonito Pjanic. Il centrocampista bosniaco calcia la sfera addosso a Kroos e si prende il giallo.

64' - TERZO GOL DEL REAL MADRID! DOPPIETTA DI CRISTIANO RONALDO! Real Madrid micidiale, uno-due terrificante delle merengues! Cross di Modric, CR7 si inserisce e col destro segna il 3-1.

61' - REAL MADRID IN VANTAGGIO! Gol di Casemiro! Ancora un tiro deviato a ingannare Buffon. Casemiro calcia dai 30 metri e colpisce il tacco di Khedira, la palla assume una strana traiettoria e si infila a fil di palo.

59' - Sale d'intensità la prova del Real Madrid. Isco si libera al tiro e scarica il mancino, la palla sfila lontano dalla porta di Buffon.

58' - Brivido per la Juve! Cross delizioso di Marcelo sul secondo palo, Cristiano Ronaldo non arriva di un soffio all'appuntamento col gol.

57' - Inizia a riscaldarsi Gareth Bale, reduce da una lesione di secondo grado al soleo della gamba sinistra.

56' - Marcelo ci prova col sinistro da posizione defilata ma la palla non inquadra il bersaglio grosso.

54' - Sinistro da fuori area di Modric: Buffon blocca senza problemi.

53' - Altro giallo per il Real Madrid: sanzionato Kroos per un pestone su Khedira.

52' - Pestone di Marcelo ai danni del connazionale Dani Alves, il brasiliano della Juve resta qualche secondo a terra e poi si rialza.

50' - Dopo aver ricevuto le cure del caso, Bonucci torna in campo.

49' - Bonucci a terra stordito dopo uno scontro con Varane. Dalle immagini si vede come il centrale sia stato colpito sul naso dal pallone.

48' - Che recupero di Barzagli!Il difensore italiano si fa scappare Isco alle spalle ma poi è bravissimo a mandare il pallone in calcio d'angolo.

46' - Il secondo tempo è iniziato! In campo gli stesso ventidue della prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Fine primo tempo

45 + 2' - Finisce qui il primo tempo della finale di Champions League. Alla rete di Cristiano Ronaldo ha risposto l'eurogol di Mario Mandzukic.

45 + 1' - Saranno due i minuti di recupero.

45' - Destro innocuo di Casemiro dalla distanza, Buffon controlla il pallone mentre si perde sul fondo.

42' - Terza ammonizione della gara: Carvajal mette giù Mandzukic da dietro, giallo per il terzino spagnolo. Adesso il Real ha due difensori su 4 ammoniti.

40' - Pjanic! Ancora destro da fuori area, stavolta la palla viene intercettata dai difensori del Real.

39' - Torna in campo Mandzukic, leggermente claudicante.

38' Problemi per Mandzukic dopo un'entrata di Carvajal, il croato sembra in grado di continuare.

37' - Calcio d'angolo per la Juventus battuto da Dybala, stacca Chiellini ma Byrch ferma tutto per un fallo su Sergio Ramos.

35' - Punizione guadagnata da Dybala dai 30 metri, lo stesso argentino si incarica della battuta. Il pallone colpisce la mano di Cristiano Ronaldo ma l'arbitro fa proseguire.

33' - Cristiano Ronaldo, che errore! Crossi di Marcelo, il portoghese è liberissimo ma non inquadra la porta di testa. Occasionissima per il Real!

31' - Ammonito Sergio Ramos per un fallo su Dani Alves.

31' - Ci prova Cristiano Ronaldo in rovesciata, sulla traiettoria c'è Alex Sandro.

27' - MANDZUKIC! COSA HA FATTO MANDZUKIC! Un capolavoro! La Juventus pareggia! Sponda di Higuain per il croato che stoppa di petto, si coordina e in acrobazia scavalca Keylor Navas. Che finale!

26' - Contropiede Real, spreca tutto Isco! Modric avanza e serve lo spagnolo che nel tentativo di far scorrere il pallone per CR7 perde il possesso. Sul capovolgimento di fronte Mandzukic apparecchia per Higuain che calcia violentemente col sinistro, il pallone si infrange ancora contro le maglie viola.

23' - Pjanic si mette in proprio, tenta uno slalom e poi prova la conclusione mancina. La palla sbatte contro le maglie viola del Real Madrid.

20' - REAL MADRID AVANTI! HA SEGNATO CRISTIANO RONALDO! Si sblocca la finale di Champions League. Ripartenza velocissima delle merengues, CR7 duetta con Carvajal e col piatto destro dal limite dell'area porta avanti i suoi. A rendere imparabile il tiro è anche un'impercettibile deviazione di Bonucci.

19' - Scintille tra Sergio Ramos e Mandzukic dopo un contatto tra il croato e il terzino spagnolo. I due arrivano faccia a faccia, serve l'intervento di Brych.

18' - Cristiano Ronaldo avanza verso l'area bianconera, Dani Alves recupera e gli sfila il pallone.

17' - Intervento di Casemiro su Pjanic, il bosniaco chiede invano l'ammonizione per il brasiliano.

15' - Carvajal prova a superare Alex Sandro in velocità, il brasiliano cerca di coprire palla ma lo spagnolo gliela sfila prima che termini sul fondo. Per sua fortuna l'arbitro fischia un fallo a favore della Juve.

13' - Benzema riceve in area e prova a girarsi, l'arbitro tedesco Felix Byrch ferma il gioco per un tocco di mano del francese.

12' - Primo giallo della partita: Dybala sbaglio il controllo e perde palla, poi commette fallo tattico su Kroos e si prende l'ammonizione.

11' - Lancio lungo di Marcelo per Cristiano Ronaldo, troppo lungo il pallone per il portoghese.

7' - Pjanic! Paratona di Keylor Navas! Azione insistita della Juve, la palla arriva al limite dell'area dove Pjanic controlla e calcia col destro. Il portiere costaricano si distende sulla sua destra e ci mette la mano. Super intervento di Navas!

5' - La Juventus è partita molto meglio del Real, le merengues soffrono l'aggressività dei bianconeri.

4' - Higuain! Il Pipita salta due uomini e calcia forte da fuori area, Keylor Navas para in due tempi.

3' - Cross di Mandzukic dalla sinistra, Higuain gira di testa ma il pallone finisce docile tra le braccia di Keylor Navas.

1' - La finale di Champions League è iniziata!

Primo tempo

20.35 - In corso l'esibizione dei Back Eyed Peas, le due squadre sono già nel tunnel che porta al terreno di gioco.

20.10 - Al Millennium Stadium di Cardiff è tutto pronto per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Ecco le formazioni ufficiali. Tra le fila delle merengues c'era un unico grande dubbio: Isco o Bale dal 1'? Zidane ha scelto lo spagnolo che si muoverà alle spalle di Benzema e Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri. A disp.: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Marchisio, Lemina, Cuadrado.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane. A disp.: Kiko Casilla, Nacho, Bale, Kovacic, Asensio, Morata, Danilo.

