Il portierone bianconero perde la sua terza finale di Champions League e non riesce a sfatare il tabù: "Tutti gli episodi ci hanno girato contro".

1869 condivisioni 0 stelle

11 ore fa

Gli occhi lucidi, la voce tremante, lo sguardo spento. Nulla da fare, il terzo tentativo non è quello buono. Gianluigi Buffon piange ancora in finale di Champions League, per la terza volta dopo le sconfitte contro Milan nel 2003 e Barcellona nel 2015. Stavolta la sua Juventus perde 4-1 contro il Real Madrid e nel post-partita il portierone parla così a Mediaset:

Per me è una grande delusione. Stavolta credevamo di aver fatto tutto il necessario per giocarcela alla pari e vincere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo messo alle corde il Real Madrid. Lascia interdetti il fatto che ci girino male tutti gli episodi, ce ne fosse uno che gira dalla nostra parte. Però è anche vero che in certi momenti per arrivare a vincere questa coppa devi essere più forte delle avversità. Ripeto, abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo avuto un ottimo approccio. Abbiamo corso tanto e forse siamo anche andati fuori giri, nel primo tempo non abbiamo concretizzato quanto fatto. Questo è l'unico dispiacere. Nella ripresa la loro classe, la loro forza e la loro attitudine a vincere gare simili si è vista. Hanno vinto meritatamente. Però è normale che ci sia rimpianto e rammarico, negli episodi ci è girato tutto male.