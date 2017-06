Terminati tutti i maggiori campionati europei, la parola d'ordine destinata a dominare la scena calcistica da qui alla fine di agosto sarà "calciomercato". Tra colpi di scena e trattative all'ultimo secondo, anche quest'anno ci aspetta un'estate turbolenta ed emozionante.

Tra i primi club ad aprire le danze, in maniera un pochettino bizzarra, è stato l'Oxford City, società della Non League inglese militante nella sesta serie. Sul profilo Twitter ufficiale, nella mattinata di ieri, è stata pubblicata una foto che ritraeva l'attaccante Matt Paterson, uno dei più prolifici nei campionati semi professionistici inglesi negli ultimi anni, intento a firmare il nuovo contratto.

E cosa c'è di strano? La location, tanto bizzarra quanto divertente. Con grande stupore infatti, il giocatore inglese si trovava seduto sui tavoli di uno dei McDonald's cittadini, con in mano una delle penne distribuite gratuitamente dalla Barclays Bank, una delle banche più forti d'Inghilterra, e il contratto da firmare.

ICYMI | We are delighted to announce Matt Paterson has joined ahead of the 2017/18 season pic.twitter.com/SyUHAf5jiM

Sono saltati tutti gli schemi e l'Oxford City, con l'esclusiva partecipazione di Matt Paterson, ha già scritto una pagina memorabile di questa sessione estiva di calciomercato. E in attesa dell'inizio della nuova stagione, il club sa già di poter contare su uno dei giocatori più importanti della propria categoria, un elemento che gli permetterà di migliorare la 14esima posizione ottenuta quest'anno. Per riuscirsi serviranno continuità di risultati, duro allenamento e corretta alimentazione. Ma ogni tanto una scappatella al McDonald's sarà d'obbligo.

THANK YOU | We're overwhelmed by the reaction to our new signings and look forward to welcoming you to a match soon pic.twitter.com/x9yMB5Mvap