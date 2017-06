Il Monaco 1860 è retrocesso in terza divisione la scorsa settimana, non ha però ottenuto la licenza e dovrà ripartire dalla quarta serie. Tutta colpa di Ismaik.

9 ore fa di Elmar Bergonzini

È triste, è doloroso, ma ora bisognerà ripartire. Il Monaco 1860 ha concluso la peggior settimana della propria esistenza. Dopo esser retrocesso dalla seconda alla terza serie perdendo in casa con il Regensburg, il club bavarese si ritrova improvvisamente sprovvisto della licenza per giocare in terza categoria. Dovrà ripartire dai dilettanti.

Sparisce uno dei club più storici del campionato tedesco: fondato nel 1860, divenne società calcistica nel 1899. Nella propria storia ha vinto una volta la Bundesliga, due volte la coppa nazionale, e perse, nel 1965, la finale di Coppa delle Coppe col West Ham. Motivo dell’improvviso fallimento è Hasan Abdullah Ismaik, proprietario del club, che si è rifiutato di versare 11 milioni per iscrivere la squadra alla terza serie.

Ismaik voleva infatti che la HAM International, la sua azienda, prendesse il controllo del Monaco 1860 appropriandosi di più del 50% del club. Le regole del campionato tedesco vietano però che un’azienda possegga più del 50% di una società sportiva. La richiesta di Ismaik è quindi stata rifiutata e lui ha deciso di far ripartire il club dal calcio dilettantistico. Pagherà meno, ma come sottolineato dalla Suddeutsche Zeitung da oggi passerà alla storia come l’estorsore del club tedesco.

A Monaco sono sbigottiti. Il crollo del Monaco 1860 non se lo aspettava nessuno. In sette giorni dalla seconda alla quarta serie nazionale. Ismaik, che resterà comunque presidente del club, assicura di avere comunque ancora grandi progetti per la società:

Noi ripartiamo dalla quarta serie, la Red Bull era in quinta ed è arrivato fino in Bundesliga.

Proprio questa comunicazione ha gettato nello sconforto i tifosi del Monaco 1860. In 150 si sono radunati sotto la sede del club per avere notizie. Paradossalmente, alla notizia della retrocessione in quarta serie, hanno esultato. Speravano infatti di potersi liberare di Ismaik, il presidente più odiato della loro storia. In realtà dovranno digerirne le stranezze perfino fra i dilettanti. È triste, è doloroso, ma ora bisognerà ripartire. Anche con Ismaik.