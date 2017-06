Quello tra il terzino brasiliano della Juventus e gli uomini più rappresentativi del Real Madrid è sempre stato un rapporto molto tormentato: i precedenti.

6 ore fa di Marco Ercole

In comune hanno solo due cose, Sergio Ramos e Dani Alves: la prima, il loro trascorso nel Siviglia. La seconda, la facilità con la quale dicono ciò che pensano, anche se quel determinato messaggio può apparire scomodo o anti-convenzionale. Per il resto, si tratta di due giocatori estremamente diversi, che hanno scelto due modi opposti di fare carriera.

Sergio Ramos ha scelto la via merengue, diventando una bandiera e capitano del Real Madrid. Dani Alves invece è rimasto un po' di più a Siviglia, ha vinto qualche trofeo e se n'è andato al Barcellona, dove è diventato uno dei terzini più forti della storia del calcio, ma anche uno dei giocatori più "antipatici" per lo spogliatoio dei Blancos.

Poi l'anno scorso il passaggio alla Juventus. E, ironia del destino, i due si troveranno un'altra volta l'uno di fronte all'altro in campo, come accaduto nei tanti Clásicos giocati nella loro carriera. Inevitabile ripensare a tutti i loro trascorsi, alle frecciate reciproche. Che tra l'altro sono proseguite anche nel corso dell'ultima stagione, quando i due si sono punzecchiati riguardo le diverse scelte di vita in occasione dell'addio dal Siviglia.

Champions League, Dani Alves vs Sergio Ramos

Davvero tanti gli scontri ravvicinati sul campo tra i due ex sevillistas, alcuni al limite della regolarità. Non si amano, c'è poco da fare. E in più occasioni il brasiliano si è rifiutato di dare la mano al collega spagnolo a seguito di qualche fallo subito. Come in occasione della Finale di Copa del Rey del 16 aprile 2014, quando per poco Sergio Ramos non reagisce colpendolo con un calcio.

L'ultimo episodio risale invece a pochi mesi fa, quando nel corso di un'intervista Dani Alves non ha perso occasione per replicare al difensore del Real Madrid, che lo aveva preso come esempio per spiegare la differenza di trattamento dei tifosi del Siviglia:

A Dani Alves e Rakitic, che non sono nati lì, li trattano come dei. A me, invece, insultano la madre.

Ecco, la replica del terzino della Juventus a queste parole non si è fatta attendere:

Lui il giorno prima aveva giurato amore eterno al Siviglia, poi è volato a Madrid. Non capisco perché ancora oggi venga fischiato dai tifosi, ma è comprensibile il disappunto. Non puoi pretendere di avere ciò che non dai: io a Siviglia ho vissuto 6 anni intensi, ho vinto tanto. Lui invece non mi sembra abbia scritto pagine importanti nella storia del club.

E Sergio Ramos che fa? Ovviamente risponde:

Non mi sorprendono le parole di Dani Alves. Lui è uno che un anno ama la Spagna, un altro il Barcellona, poi la Juventus, l'Italia e così via. Non ho molto da dire sulle sue dichiarazioni, ricordo solo che ai sentimenti non si comanda: se uno nasce sevillista, ci resta tutta la vita a prescindere da dove andrà a giocare.

Le altre frecciate a Cristiano Ronaldo

E mica finisce qui, perché il rapporto burrascoso tra Dani Alves e il Real Madrid si estende anche al suo confronto con Cristiano Ronaldo. Nel corso del Clásicos degli anni passati, il brasiliano sembrava divertirsi particolarmente nel cercare di fare tunnel a CR7 e molto spesso ci riusciva, scatenando la rabbia del Pallone d'Oro in carica.

Cristiano Ronaldo vs Dani Alves in un Real Madrid-Barcellona

Ah, a proposito del massimo trofeo individuale, il difensore della Juventus non ha mai nascosto quali fossero le sue preferenze sul tema. E quando ne ha parlato, non ha certo lesinato critiche per il portoghese:

Messi è molto meglio di Cristiano Ronaldo. Leo è sempre parte del gioco, Cristiano no. Non ha influenza particolare nel sistema di gioco, se non attraverso i gol che segna.

E ancora:

Lui è troppo personaggio, troppo protagonista.

Cristiano Ronaldo non ha risposto pubblicamente alle parole di Dani Alves, ma quando si incontrarono successivamente nella cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro, si rifiutò di stringergli la mano. L'ex Barcellona non ne rimase comunque sconvolto:

Sono andato a salutarlo e lui non ha voluto. Ma non importa, ho comunque dormito benissimo. Non me ne frega niente.

Insomma, vedendo Dani Alves, anche se con la maglia bianconera, i giocatori del Real Madrid troveranno certamente qualche stimolo in più.