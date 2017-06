Il Millennium Stadium di Cardiff è pronto a ospitare l'atto conclusivo della Champions League: la formazione bianconera è fatta, un solo dubbio per Zidane.

di Andrea Centogambe

Il grande giorno è arrivato, la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid è pronta per andare in scena. Per la prima volta si giocherà un atto conclusivo della competizione al chiuso, il tetto del Millennium Stadium di Cardiff coprirà infatti il terreno di gioco per paura di attentati terroristici via drone.

La speranza è che ci sia spazio solo per parlare delle giocate di Dybala e Cristiano Ronaldo, delle parate di Buffon e Keylor Navas, delle mosse di Allegri e Zidane. Che avranno gli occhi addosso di oltre 200 milioni di persone (il match sarà trasmesso in oltre 200 paesi nel mondo), partendo ovviamente dai 70mila che popoleranno l'impianto gallese.

Capitolo formazioni. Allegri ha pochissimi dubbi, s'affiderà al suo collaudato 4-2-3-1 con Buffon tra i pali dietro a Barzagli, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Pjanic e Khedira si piazzeranno a centrocampo, dietro a Higuain agiranno Dani Alves, Dybala e Mandzukic. Partiranno dalla panchina Cuadrado e Marchisio, sicuramente utili a gara in corso. Zidane dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2 con Keylor Navas in porta, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo in difesa; Kroos, Casemiro e Modric saranno i tre in mediana, Isco - in ballottaggio con Bale, reduce dalla lesione di secondo grado al soleo della gamba sinistra - dovrebbe muoversi alle spalle di Benzema e Cristiano Ronaldo.

Finale Champions League, le probabili formazioni di Juventus e Real Madrid

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane.