Cristiano Ronaldo, alla quarta Champions League vinta in carriera, termina il torneo da capocannoniere con un gol in più rispetto all'eterno rivale Messi.

10 ore fa di Elmar Bergonzini

Rabbia, tristezza e frustrazione. La Juventus perde la quinta finale di Champions League di fila. Sconfitta nel 1997 dal Borussia Dortmund, nel 1998 da Real Madrid, dal Milan nel 2003 e dal Barcellona nel 2015 prima della debacle di oggi. Nelle ultime tre era in campo anche Gianluigi Buffon: capitano bianconero e leggenda mondiale. Ma quel trofeo gli manca.

C’è rammarico perché la Juventus era partita bene. Il miracolo su Pjanic e il capolavoro di Mandzukic per il provvisorio 1-1 avevano fatto sperare i tifosi bianconeri, ma sono troppi i giocatori che oggi hanno fallito. Male Higuain e Dybala in particolare, che proprio non si sono mai visti. Anche per questo l’amarezza è tanta. Il Real Madrid è stato superiore. Oggi. Ma questa non è veramente la squadra di Allegri e lo dimostrano i gol incassati: 4 stasera, 3 fino alla finale di Champions League.

La Juventus ha perso perché ha fallito l’appuntamento. Specie nel secondo tempo ha sbagliato troppo, crollando fisicamente e psicologicamente. Dopo il gol di Casemiro poi i bianconeri hanno definitivamente staccato la spina, come dimostra anche il nervosismo di Cuadrado, espulso nel finale dopo aver risposto a una provocazione di Sergio Ramos.

I giocatori del Real Madrid festeggiano dopo il gol del 2-1

Champions League, Juventus v Real Madrid

Alla delusione della Juventus fa da contraltare la gioia degli spagnoli. Per Cristiano Ronaldo è la quarta Champions League vinta. In tre finali ha segnato, nella quarta ha realizzato il rigore decisivo. Nessuno aveva mai segnato in tre finali di Champions League. Solo Di Stefano, ma agli albori della competizione e col vecchio formato, era riuscito a fare altrettanto. Con la doppietta di oggi supera anche Messi nella classifica cannonieri e prenota il prossimo pallone d’oro.

Un finale di stagione straordinaria: abbiamo vinto campionato e Champions League. Un altro record perché il Real Madrid è la prima squadra a vincere due volte di fila questa competizione. E poi sono capocannoniere del torneo. Sono felicissimo. Il Pallone d'Oro? Vediamo...

Curiose le dichiarazioni di Kroos, che alla televisione tedesca ZDF ha ammesso di essersi perso una statistica importante:

Davvero siamo i primi ad aver vinto questo trofeo due volte di fila? Bello, non lo sapevo. Sono ancora più contento.

Morata, che con i suoi gol due anni fa aveva aiutato la Juventus a eliminare il Real Madrid nella semifinale di Champions, ha invece mandato un grande messaggio d'amore ai propri compagni.

Sono contento e allo stesso tempo triste per i miei ex compagni, anche perché due anni fa ero nella loro situazione. Ho il cuore diviso a metà, questa gente fa parte di me. Io in Italia? No, sicuramente no. Voglio continuare qua. Ho letto della trattativa sul giornale ma non so nulla a riguardo.

I giocatori del Real Madrid con la Coppa dei Campioni

Evidentemente euforico anche Zinedine Zidane, che in un anno e mezzo da allenatore del Real Madrid ha vinto due volte la Champions League, entrando nella storia come primo tecnico in grado di vincerla due volte di fila. Il francese è stato protagonista delle ultime quattro Coppe dei Campioni vinte dai Galacticos. La prima la conquistò da giocatore, segnando un gol fantastico contro il Bayer Leverkusen, poi trionfò da vince di Ancelotti e ora due volte da allenatore.

Abbiamo vissuto una grande stagione, dobbiamo congratularci con tutti i giocatori e con questo grande club. Sono felice, forse non lo dimostro, ma dentro provo delle emozioni fantastiche. Se sono il migliore al mondo? No, no, no, no. Resterò qua a Madrid, sì, ma ora godiamoci il successo.



A volere Zidane sulla panchina del Real Madrid è stato il presidente Florentino Perez, che ha sempre puntato sull'ex juventino. A fine partita il numero uno dei galacticos ha tessuto le lodi del proprio tecnico:

Credo che Zidane sia veramente un grande allenatore: in 17 mesi ha vinto due Champions, una Liga, una Supercoppa e un Mondiale per Club. Era impossibile vincere di più. Zidane ha cambiato la nostra storia dal 2001: è stato un genio da giocatore e ora da allenatore, grazie alla sua umiltà, alla sua conoscenza del club e alle sue qualità.

Spietato, anche contro la "sua" Juventus. Che perde ancora una volta in finale.