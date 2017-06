E se anche quest'anno servissero i rigori per decretare la più forte d'Europa? Ecco i dieci nomi scelti da Allegri e Zidane in caso di arrivo ai calci di rigore.

6 ore fa di Daniele Rocca

Tutto pronto per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. L'attesa è finita, i tifosi della due squadre hanno già riempito le strade di Cardiff aspettando che arrivi l'ora X. Il Millennium Stadium vestito a festa per accogliere la partita più importante della stagione.

E se non dovessero bastare i 90' regolamentari? Ok, supplementari. Ma se la parità dovesse perdurare per un'altra mezz'ora allora serviranno i calci di rigore. Proprio come lo scorso anno, con l'errore di Juanfran che spianò la strada a Cristiano Ronaldo e compagni.

L'11esima Champions League della storia del Real Madrid. Che potrebbe diventare la prima squadra a vincere due edizioni consecutive. Battere la difesa della Juventus e una leggenda come Gigi Buffon non sarà un'impresa facile. Anche in caso di finale thriller ai rigori.

Finale Champions League: i rigoristi della Juventus

Due facce della stessa medaglia. La Juventus l'ultima Champions League l'ha vinta proprio ai calci di rigore: era il 1996 e di fronte c'era l'Ajax di van Gaal. Anche se nella bocca dei tifosi bianconeri c'è ancora il retrogusto amaro della sconfitta contro il Milan il 28 maggio 2003. Se la ricorda bene capitan Buffon, unico reduce della finale di Manchester.

Un fattore tutt'altro che imponderabile. Ecco perché Allegri ha studiato nel dettaglio anche questa eventualità, individuando i 5 calciatori che dovranno andare dal dischetto contro il Real Madrid in caso di pareggio al 120'. Ci sono i due attaccanti, Higuain e Dybala (a segno dagli 11 metri contro il Porto). Gli specialisti Pjanic e Dani Alves, oltre all'esperto Khedira. Ovviamente cambi permettendo.

I rigoristi del Real Madrid

Nessuno più del Real Madrid conosce l'importanza dei calci di rigore in una finale. Poco più di un anno fa Zidane vinceva la sua prima Champions League battendo i rivali cittadini grazie all'en plein dal dischetto.

A Milano l'ordine è stato questo: Vazquez (entrato al posto di Benzema), Marcelo, Bale, Ramos e Cristiano Ronaldo. Nessun errore, Oblak non è riuscito a intercettare nessuno dei tiri degli avversari. Chissà se anche la scaramanzia possa influire sulle scelte di Zizou.