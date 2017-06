Con 12 gol vince per il quinto anno consecutivo la classifica capocannonieri della Champions League: nessuno prima di lui aveva lasciato il segno in 3 finali.

1252 condivisioni 5 stelle

10 ore fa di Marco Ercole

Cristiano Ronaldo continua a scrivere pagine di storia. La Champions League appena conquistata è la quarta della sua carriera (su cinque disputate), la terza in cui va a segno.

Nessun altro ci era riuscito prima di lui, a parte Alfredo Di Stefano che ha segnato in 5 finali di quella che fino al 1992/1993 veniva chiamata Coppa dei Campioni.

Nella Champions League, il re è lui, CR7. E quando ha lasciato la sua griffe sull'incontro, una volta con il Manchester United, a Mosca nel 2008, e le due con il Real Madrid, nel 2014 a Lisbona e quella contro la Juventus a Cardiff, la sua squadra è sempre uscita vincitrice.

Cristiano Ronaldo esulta dopo aver segnato alla Juventus in finale di Champions League

Champions League, Cristiano Ronaldo è leggenda

Con questa doppietta, nel rotondo 4-1 rifilato ai bianconeri, Cristiano Ronaldo si conferma capocannoniere della competizione con 12 gol, suddivisi in due triplette (Bayern Monaco e Atletico Madrid), due doppiette (ancora Bayern e appunto Juventus) e i gol a Sporting e Borussia Dortmund.

Non certo una novità per lui, arrivato al quinto anno consecutivo da miglior marcatore della Champions League, un primato che ha raggiunto per sei volte nella sua carriera.

Il portoghese si conferma poi bestia nera per la Juventus, alla quale è riuscito a segnare (6 volte) in tutti e 5 gli incroci. E come se non bastasse, questi due gol lo hanno fatto arrivare a due cifre tonde: il primo è il numero 500 del Real Madrid in Champions League; il secondo, invece, è il 600esimo della sua carriera. E non è ancora finita. Perché lui, Cristiano Ronaldo, ha ancora tanta voglia di scrivere nuove pagine di storia.