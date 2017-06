Le merengues sono campioni d'Europa per 12esima volta nella storia: ripercorriamo il loro viaggio di 262 giorni, dalla prima giornata del girone alla finale vinta contro la Juve.

10 ore fa di Stefano Fiori

Mai nessuno come loro. La finale di Champions League di Cardiff si conclude come la sorella maggiore di un anno fa: a trionfare è ancora una volta il Real Madrid. Per la prima volta un club riesce nell'impresa di vincere due edizioni consecutive della versione moderna della massima competizione europea (il Milan di Sacchi ci era riuscito nel 1989-1990 quando si chiamava Coppa dei Campioni). Contro la Juventus, i blancos sono entrati ancor più nella leggenda.

Per Cristiano Ronaldo e compagni, prosegue un dominio assoluto che li vede laurearsi campioni per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Se il 2014 è stato l'anno della Decima, il 2017 rimarrà nella storia del calcio come quello della Duodecima.

Dodici come le tappe che hanno preceduto l'atto conclusivo del Millennium Stadium. E pensare che il cammino della squadra di Zinedine Zidane non erano iniziato nel migliore dei modi: la fase a gironi li aveva relegati al ruolo di seconda forza alle spalle del Borussia Dortmund. Un inciampo non previsto, ma che rimane l'unica macchia di un percorso che ora ripercorriamo insieme.

Il cammino del Real Madrid in Champions League

Alla fine hanno vinto i... secondi. Adesso sembra quasi impensabile, ma le merengues si sono presentate ai sorteggi per gli ottavi da secondi della classe. Colpa di un Gruppo C che li ha visti balbettare a sorpresa, mentre i sospetti di appagamento - dopo la vittoria dell'anno prima - si facevano largo. A eccezione delle due sfide contro lo Sporting Lisbona, vinte entrambe per 2-1, il Real ha compiuto passi falsi sia contro il Borussia Dortmund che contro il modesto Legia Varsavia. Con i polacchi, in modo particolare, il 5-1 dell'andata mai avrebbe lasciato pensare al rocambolesco pareggio per 3-3 del ritorno.

Il Real Madrid si è piazzato secondo nel girone di Champions League, superato dal Borussia Dortmund

È stato quello del 2 novembre, a conti fatti, il bivio decisivo che ha costretto gli uomini di Zidane a chiudere al secondo posto. Un esito confermato dallo scontro diretto finale con le Vespe di Tuchel: dopo il 2-2 dell'andata in Germania, i madrileni sembravano decisamente in grado di compiere il sorpasso al Bernabeu. Il 2-0 iniziale si rivelerà però una mera illusione: a una manciata di minuti dalla fine, Reus fisserà il risultato su un altro 2-2 e regalerà ai tedeschi il primo posto nel girone.

L'ostacolo Napoli, i veleni contro il Bayern Monaco e il derby madrileno

Nel testacoda dei sorteggi per gli ottavi, poi, le urne accoppieranno la Casa Blanca a un outsider sognante: il Napoli. L'euforia tra i partenopei è alle stelle, per il Real Madrid il problema ruota tutto attorno alla necessità di rimanere freddi e cinici di fronte a un avversario così carico. Anche quando, in apertura di gara al Bernabeu, una giocata di Insigna (complice la posizione azzardata di Keylor Navas) porta la formazione di Sarri in vantaggio. I favori del pronostico, però, rimangono immutati: Benzema, Kroos e Casemiro firmeranno la prima rimonta della doppia sfida. Già, perché il copione del ritorno sarà lo stesso: Mertens apre i conti al San Paolo, ma il risultato sarà lo stesso dell'andata.

Agli ottavi i blancos hanno eliminato il Napoli: 3-1 sia all'andata che al ritorno

Ai quarti ecco invece una vera e propria finale anticipata: Zidane si trova di fronte il Bayern Monaco del maestro Ancelotti, l'uomo che - con il francese assistente in panchina - aveva realizzato tre anni prima l'impresa della Decima. Il doppio incrocio con i bavaresi sarà ricordato come uno dei più condizionati dalle polemiche per gli errori arbitrali. Macroscopici soprattutto nella gara di ritorno: all'indomani del 4-2 del Bernabeu (dopo la vittoria blanca per 2-1 all'Allianz Arena), le pagine dei quotidiani sono tutte dedicate a Kassai. I titoli e i giudizi nei confronti del fischietto ungherese sono di piena condanna: macroscopiche le sviste della serata, tra l'espulsione inesistente di Vidal e un paio di gol in fuorigioco di Cristiano Ronaldo.

Il ritorno con il Bayer Monaco al centro delle polemiche per gli errori di Kassai

La tripletta del portoghese finisce così per essere oscurata dalla rabbia dei campioni di Germania. Niente a che vedere invece con l'altro tris, che il Pallone d'Oro cala in semifinale. Non è un 3-0 qualunque, quello che i blancos firmano in semifinale: di fronte ci sono gli eterni rivali dell'Atletico Madrid. L'ennesimo derby in Champions League, dopo le due finali del 2014 e del 2016 e i quarti dell'edizione 2015. Ancora una volta, ad avere la meglio sono CR7 e compagni: nel ritorno, l'uno-due di inizio gara dei Colchoneros metterà in bilico il vantaggio delle merengues, prima del sigillo della sicurezza di Isco (e della giocata fantascientifica di Benzema).

Cristiano Ronaldo protagonista assoluto nella semifinale contro l'Atletico Madrid

Il 2-1 del ritorno sarà destinato a rimanere l'unica sconfitta nelle tredici partite disputate dal 14 settembre a oggi. La finalissima di Cardiff è storia recente, recentissima: il Real Madrid è ancora una volta campione d'Europa. Per la dodicesima volta nella sua storia, per la terza volta negli ultimi quattro anni. Ma soprattutto per la seconda volta consecutiva. È la Champions League dell'ennesimo primato per la regina indiscussa della competizione.