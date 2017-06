Il club di San Pietroburgo ha messo gli occhi sul centravanti che in Russia ritroverebbe Roberto Mancini: i due hanno vinto una Premier League col Manchester City.

740 condivisioni 0 stelle

7 ore fa di Vinicio Marchetti

Lo Zenit è pronto a fare spesa in Serie A. Al centro del mirino del club russo è finito Edin Dzeko, fortemente sponsorizzato da Roberto Mancini, neo allenatore del club di San Pietroburgo. Il centravanti contribuì con i suoi gol al successo del Manchester City in Premier League nella stagione 2011/12, quando in panchina per i Citizens sedeva proprio il tecnico di Jesi.

L'approdo di Roberto Mancini è stato ufficializzato in settimana e immediatamente sono spuntati fuori numerosi nomi in chiave calciomercato. Come era prevedibile, molti provenienti dalla Serie A.

Oltre a Edin Dzeko, infatti, si parla di Belotti, Keita e Gabbiadini. L'ex Napoli, anche se non milita più nel campionato italiano, è molto stimato da Roberto Mancini che lo seguiva con attenzione già ai tempi della Sampdoria. Quando si parla di calciomercato, la lista della spesa per lo Zenit è molto lunga.

Calciomercato Roma, lo Zenit su Dzeko

Edin Dzeko allo Zenit è molto più di una semplice possibilità. E il centravanti giallorosso, che quest'anno ha conquistato lo scettro di re dei bomber in Serie A, non disprezzerebbe affatto un trasferimento in Russia. Il bosniaco avrebbe l'opportunità di firmare a 31 anni il contratto più redditizio della sua carriera.

Le preoccupazioni per i tifosi giallorossi, però, non finiscono qui. Il Liverpool, infatti, punta con forza sull'esterno egiziano Salah. La dirigenza dovrà fare uno sforzo considerevole per tenere in casa i suoi giocatori migliori, i rinnovi di Strootman e De Rossi sono un ottimo punto di partenza.