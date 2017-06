La Roma non riesce a sbloccare la trattativa per Di Francesco: il Sassuolo vuole i tre milioni per la rescissione che i giallorossi però non intendono pagare.

195 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Tre milioni di motivi per agitarsi. O meglio: uno solo, dovuto però a una clausola di tre milioni di euro. La Roma, che in settimana ha ufficializzato la separazione da Luciano Spalletti dopo un anno e mezzo, ha scelto Eusebio Di Francesco come nuovo tecnico. Lui è d’accordo ma l’operazione di calciomercato non si sblocca.

Il Sassuolo pretende che per Di Francesco la Roma paghi la clausola di rescissione presente nel contratto del tecnico che è appunto di tre milioni. I giallorossi vogliono però risparmiare per investire i soldi sul calciomercato e per principio non intendono sborsare neanche un centesimo. Per il momento quindi non hanno un allenatore.

La speranza della Roma è che sia Di Francesco in persona a occuparsi della questione e a trovare il modo di svincolarsi dal Sassuolo, facendo risparmiare i tre milioni di euro alla società giallorossa. Non è facile però che il tecnico riesca effettivamente ad accordarsi con Squinzi. I giallorossi dovranno cambiare strategia.

L'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco

Calciomercato Roma, non si sblocca la trattativa per Di Francesco

La Roma l’accordo con Di Francesco lo ha già trovato (il tecnico firmerebbe un biennale da 1,5 milioni a stagione), ed è per questo che l’essersi impuntati sui tre milioni desta sospetti. Secondo alcune voci di corridoio i giallorossi starebbero temporeggiando per continuare a sondare il mercato a caccia di un allenatore di maggiore impatto. La Roma vorrebbe infatti capire il futuro di Emery e starebbe ragionando su Tuchel e Blanc. Nomi, o meglio idee, ma per ora nulla di più.

Vota anche tu! Di Francesco sarebbe l'allenatore giusto per la Roma? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Di Francesco sarebbe l'allenatore giusto per la Roma? Condividi





Il problema al momento è che Squinzi è particolarmente infastidito dall’atteggiamento di Di Francesco e della Roma. Il tecnico, che lì ha avuto tempo di crescere (e al quale sono stati perdonati anche alcuni errori), mostrerebbe poca gratitudine, mentre il club giallorosso è accusato di aver contattato direttamente l’allenatore, evitando di informare il Sassuolo. E al momento a Roma ci sono tre milioni di motivi per agitarsi. O meglio: uno solo, dovuto però a una clausola di tre milioni di euro che rischia di far saltare la prima trattativa di calciomercato dei giallorossi.