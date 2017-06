La trattativa per il rinnovo di Donnarumma continua a tenere banco in casa Milan. A dispetto delle sirene sul calciomercato però, il ragazzo vorrebbe restare in rossonero.

10 minuti fa di Massimiliano Rincione

Nuovo atto nella lunghissima telenovella Milan-Donnarumma. Il rinnovo contrattuale del portierino rossonero si sta rivelando uno dei casi più spinosi di questo calciomercato, con il procuratore del ragazzo Mino Raiola che continua a tirare la corda nel tentativo di strappare un ingaggio più lauto possibile. Definire la trattativa tra le due parti come un braccio di ferro potrebbe forse apparire esagerato, ma bisogna comunque sottolineare come al momento vi sia più di qualche tensione tra l'entourage del giocatore e la nuova dirigenza meneghina, che sta cercando di andre incontro alle richieste di Gigio.

La nebbia oscurante il futuro dell'estremo difensore sembra comunque essere vicina al diradarsi, nonostante nell'ultimo periodo siano circolati una serie di rumors e pettegolezzi incontrollati. Esempio palese il possibile acquisto da parte del Milan del fratello Antonio per convincere il ragazzo a rinnovare. Chiaro però come l'eventuale arrivo nel prossimo calciomercato del più grande dei fratelli Donnarumma potrebbe regalare al Milan un terzo portiere comodo anche in termini di Lista UEFA, essendo anche quest'ultimo cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri. Assai più plausibile invece l'ipotesi di rinnovo con clausola rescissoria, con la dirigenza milanista che potrebbe inserire un importo variabile di stagione in stagione utile a garantire la giusta libertà di manovra al giocatore.

I fratelli Donnarumma posano in occasione di Milan-Genoa, sfida valida per il campionato di Serie A 2015/2016. Alcuni rumors - poi tramontati - parlavano di un ritorno di Antonio in rossonero per convincere Gigio a rinnovare.

Il rinnovo con clausola potrebbe essere il giusto escamotage per arrivare ad un accordo con Donnarumma e soprattutto con il suo agente, Mino Raiola. In caso di via libera da parte di entrambi, l'ingaggio del portiere lieviterebbe a 4 milioni netti a stagione - come riportato da La Gazzetta dello Sport - con un ulteriore milione di bonus legato al suo rendimento e al conseguimento dei risultati personali e di squadra. Dal canto proprio Donnarumma non avrebbe dubbi sulla decisione da prendere: nel corso dell'incontro triangolare tenutosi giovedì a Montecarlo tra lui, Raiola e Mirabelli, Gigio non si sarebbe fatto problemi nel dichiarare: "Voglio rimanere al Milan". Parole che dovrebbero allontanare quasi definitivamente le sirene del mercato. Tutto questo però attualmente resta poco più che retorica: nonostante l'ottimismo trapelato a seguito del meeting del Principato, il rinnovo non è ancora arrivato. Spetterà a Donnarumma compiere il passo decisivo nei confronti della società che lo ha cresciuto, nella speranza di porre fine ad un tira e molla andato davvero troppo per le lunghe.

Calciomercato Milan: chi in porta se Donnarumma va via?

Il Milan comunque non si farebbe certo trovare impreparato in caso di un eventuale addio di Donnarumma. Le alternative, tutte di primissimo livello, sarebbero quattro: il primo nome sulla lista sarebbe quello di Reina, in rotta con il Napoli e possibile partente già nel prossimo calciomercato. Più difficile Szczesny, il quale lascerà sì la Roma per continuare la sua carriera in Serie A, ma non in rossonero. Il polacco sarebbe infatti ad un passo dalla Juventus. Restano fredde invece le piste Perin e Hart, con il primo che desta qualche dubbio sulla tenuta fisica e il secondo che non sembra convincere in termini di rapporto qualità-prezzo.