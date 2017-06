I Red Devils non sembrano intenzionato a trattanere lo svedese, che terminerà il suo contratto il prossimo 30 giugno. Per sostituirlo si pensa all'attaccante del Real Madrid.

14 ore fa di Daniele Rocca

È stato bello finché è durato. Il Manchester United non sembra intenzionato a rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic. Una questione di soldi, come spesso accade: dopo l'infortunio contro l'Anderlecht, lo svedese sarà out per metà della prossima stagione e la società non è disposta a pagare un ingaggio di 22 milioni di euro per un calciatore infortunato.

Il piano B di calciomercato si chiama Gareth Bale. Per una stella che va, ce n'è un'altra che arriva. Sembra aver pensato proprio a tutto la dirigenza dei Red Devils, che ha individuato nell'ex Tottenham il rinforzo ideale per l'attacco del club più titolato d'Inghilterra.

Il Real Madrid potrebbe aprire alla cessione del gallese, che nell'ultima stagione ha patito diversi problemi muscolari. Per Bale sarebbe un ritorno alle origini, lui che è cresciuto in Premier League. Prima nel settore giovanile del Southampton, poi è diventato grande con gli Spurs.

In questa stagione Ibrahimovic ha totalizzato 28 gol in 46 gare con i Red Devils

La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rischia di compromettere l'inizio della prossima stagione di Ibrahimovic. Nonostante la riabilitazione proceda a vele spiegate, difficilmente l'ex PSG tornerà in campo prima del 2018. Da qui la decisione del Manchester United di virare su Bale. Con i soldi risparmiati dell'ingaggio di Ibra, i Red Devils sono pronti a sferrare l'attacco decisivo in questa sessione di calciomercato per riportare l'esterno gallese in Premier.

Ma il nome di Bale non è l'unico obiettivo di calciomercato del Manchester United. Sfumato Griezmann (il francese rimarrà all'Atletico dopo la decisione del Tas), Mourinho sta valutando bene la situazione e ha già in mente delle soluzioni alternative. La prima è quella di Romelu Lukaku, un altro che conosce bene il campionato inglese. Per restare a Madrid, sponda Real, l'interesse per Morata è sempre vivo. L'ultimo profilo, ma che non va sottovalutato, è quello di Andrea Belotti. Il Gallo ha una clausola di 100 milioni ma i Red Devils hanno dimostrato che i soldi non sono un problema. Pogba docet.