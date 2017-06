I bianconeri sono vicinissimi all'acquisto del portiere polacco ex Roma: 16 milioni all'Arsenal e quadriennale da 4 milioni a stagione per il giocatore. Novità sul fronte Keita.

16 ore fa

Scatenata, incontenibile, inarrestabile. La Juventus sul calciomercato non vuole perdere tempo e inizia a piazzare i primi colpi. Come rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i bianconeri sono a un passo dall'acquisto di Wojciech Szczesny, portiere che ha salutato la Roma ed è tornato all'Arsenal a fine stagione. Solo momentaneamente, perché il polacco è ambito da mezza Europa e non resterà alla corte di Wenger.

Il Napoli sembrava tra le squadre più interessate, ma nelle ultime ore ha fatto irruzione la Juventus che ha sbaragliato la concorrenza. Già trovati gli accordi con club e giocatore: all'Arsenal andrebbero 16 milioni di euro e a Szczesny un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. L'estremo difensore classe '90 verrebbe a Torino nella prossima sessione di calciomercato a fare il secondo di Gianluigi Buffon.

Finita qui? Neanche per sogno. La Juventus fa passi avanti anche per Keita Balde Diao, in scadenza di contratto nel 2018. Il nazionale senegalese ha deciso di lasciare la Lazio e volare da Allegri, anche al costo di aspettare un anno quando si libererà a zero. La Juve però potrebbe anticipare il suo arrivo versando nelle casse dei biancocelesti circa 20 milioni di euro.