La dirigenza nerazzurra ha raggiunto un'intesa con l'ex allenatore della Roma: contratto di 2 anni a 4 milioni di euro a stagione più bonus. Lunedì la firma.

15 ore fa di Daniele Rocca

Un nuovo inizio, l'ennesimo. L'Inter riparte da Spalletti. L'ex tecnico della Roma e la società in mano a Suning hanno trovato l'intesa sul contratto, manca solo l'annuncio ufficiale. Che dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, salvo imprevisti. La panchina nerazzurra ha trovato il suo erede.

Decisivo l'incontro di oggi in quel di Firenze: Ausilio e Gardini hanno incontrato Spalletti e lo hanno persuaso in merito alla bontà del progetto interista. Tema fondamentale, oltre a quello economico, è stato il prossimo calciomercato estivo.

L'accordo era stato stipulato da tempo, ora manca solo di metterlo nero su bianco. Con l'allenatore toscano pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro più bonus. Come previsto, sta per iniziare l'era Spalletti. E i tifosi dell'Inter incrociano le dita.

Calciomercato Inter, Spalletti sarà il nuovo allenatore

Due giorni fa la risoluzione contrattuale di Pioli, oggi l'intesa raggiunta con Spalletti. L'Inter ha voltato pagina in fretta, individuando nell'ex tecnico di Roma e Zenit la guida giusta per risollevare le sorti nerazzurre. Dopo aver rinunciato alla suggestione Conte, intenzionato a rimanere al comando del Chelsea, il club di Suning ha cambiato rotta.

Si cambia musica, dunque. L'allenatore toscano è ponto a studiare le mosse da mettere in atto in sede di calciomercato. Si preannuncia una vera e propria rivoluzione in casa Inter: tanti giocatori con la valigia in mano, con il duo Sabatini-Spalletti che si ripropone, da Roma a Milano. Ancora insieme.