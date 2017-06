Il prossimo mercoledì una delegazione del club messicano sarà a Madrid per provare a raggiungere un accordo con i Colchoneros.

4 ore fa di Marco Ercole

Nell'ultima stagione con l'Atletico Madrid, Fernando Torres è stato impiegato 45 volte (la maggior parte entrando a gara in corso) da Diego Simeone, realizzando complessivamente 10 gol. Si è rivelato una risorsa importante, El Niño, che ora però potrebbe lasciare di nuovo la capitale spagnola.

A 33 anni potrebbe prendere in considerazione la proposta interessante del Cruz Azul, club messicano che lo ha individuato come rinforzo principale per la prossima sessione di calciomercato.

Nel caso si tratterebbe della sua prima esperienza fuori dall'Europa, visto che nel corso della sua carriera l'attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Madrid ha indossato solo le maglie di Liverpool, Chelsea e Milan, differenti dalla camiseta rojiblanca. Ora dovrà valutare bene, in virtù del suo contratto in scadenza del 2018 e anche della situazione di calciomercato dei Colchoneros, che hanno il mercato bloccato fino a gennaio dopo la recente sentenza del TAS di Losanna.

Calciomercato, Cruz Azul su Fernando Torres

Fernando Torres in campo con la figlia al Vicente Calderon

I dirigenti del Cruz Azul ci proveranno, questo è certo. Lo hanno scelto come primo rinforzo di calciomercato per il torneo di Apertura 2017. Per questo il prossimo mercoledì una delegazione de "La Máquina" sarà a Madrid e cercherà di convincere i Colchoneros a cederlo.

Il suo grande sponsor in Messico è l'allenatore del Cruz Azul, Paco Jémez, che Fernando Torres lo ha affrontato più volte nei suoi trascorsi in Liga, in particolare con la maglia del Real Saragozza.

Secondo il tecnico dei messicani, El Niño sarebbe perfetto per caratteristiche per il gioco della sua squadra, per questo ha dato mandato alla sua dirigenza di fare di tutto per convincerlo, offrendogli uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro circa percepiti nell'Atletico Madrid e la garanzia del posto da titolare. La proposta è allettante, adesso tocca a Fernando Torres decidere.