L'algerino ha fatto sapere al Leicester di volersene andare in estate e l'Arsenal sarebbe pronto ad accoglierlo. Wenger: "Ci piace, ma ancora non abbiamo fatto un'offerta".

23 minuti fa di Andrea Pettinello

Certi amori fanno dei giri (più o meno) immensi e poi ritornano. Anche in questa sessione di calciomercato l'Arsenal proverà con tutte le sue forze ad acquistare Riyad Mahrez, esterno d'attacco del Leicester e uomo chiave delle Foxes nella stagione dello storico titolo. A confermare le voci è Arsene Wenger, fresco di rinnovo contrattuale con i Gunners fino al 2019.

Mahrez percepisce 100 mila sterline a settimana e nel suo contratto non è presente alcuna clausola rescissoria. Per questo l'Arsenal è convinto di poter strappare il giocatore a un prezzo molto più abbordabile rispetto allo scorso anno, quando con il titolo di Campione d'Inghilterra appena conquistato il Leicester era arrivato a chiedere quasi 50 milioni di sterline per lasciarlo andare.

Visto il rispetto e l'ammirazione che ho per il Leicester City, ho voluto essere trasparente fino all'ultimo, informando il club che ho intenzione di cambiare squadra. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente con il quale avevo concordato che sarei rimasto un altro anno per aiutare la squadra nel complicato anno di transizione appena passato, ma la mia ambizione mi spinge ora alla ricerca di una nuova esperienza. Spero che i tifosi rispettino la mia decisione.

Così Mahrez, tramite un comunicato ufficiale, ha informato i tifosi della decisione presa e della sua volontà di lasciare il Leicester nel corso di questa sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Arsenal, Mahrez lusinga l'Arsenal

Dopo l'annuncio del giocatore algerino, la stampa ha subito interrogato Arsene Wenger sulle sue intenzioni future, visto che la scorsa estate Mahrez era stato uno degli obiettivi dei Gunners.

Non abbiamo fatto ancora nessuna offerta ufficiale ma il giocatore ci piace. Ha avuto un grande impatto a Leicester e nonostante quest'anno il suo rendimento sia calato nessuno mette in dubbio le sue qualità. Il fatto che non ci siamo ancora fatti avanti non vuol dire che non lo faremo. Mai dire mai.

Queste le parole con le quali il tecnico francese, intervistato da beinSport, ha commentato la vicenda.

Il calciomercato dell'Arsenal vive in questi giorni un momento di assoluta delicatezza: a tenere banco ci anche i rinnovi di Alexis Sanchez e Mesut Ozil, entrambi in scadenza il prossimo anno e dati come possibili partenti qualora non venisse trovata al più presto una soluzione. Prima saranno sciolti i nodi interni, poi si penserà al mercato in entrata.