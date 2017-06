Il club abruzzese ha diffuso un comunicato a seguito della maxi-rissa avvenuta al termine di gara-1 della finale Scudetto. Arrivata la risposta della Luparense.

un'ora fa di Andrea Centogambe

Una decisione che ha del clamoroso e che a meno di ripensamenti mette la parola fine alla finale Scudetto di calcio a 5. Il Pescara ha annunciato ufficialmente la sospensione immediata degli allenamenti e della partecipazione all'atto conclusivo della competizione. Il comunicato arriva dopo l'infuocata gara-1 di giovedì scorso vinta ai tiri di rigore dalla Luparense, che a 180 secondi dalla fine dei tempi regolamentari era sotto 4-2.

Il match ha vissuto momenti di tensione prima, durante e dopo il suo svolgimento, a cominciare dalle scaramucce via social tra i tifosi e gli stessi giocatori delle due squadre. Durante la sfida l'errore dell'arbitro Di Resta di Roma è stato come benzina sul fuoco: il fischietto capitolino non ha concesso il vantaggio al Pescara e ha così fermato gli abruzzessi un secondo prima della rete del 3-2.

Ne è seguita una rissa furibonda, replicatasi nel post-partita. Al momento restano a rischio gara-2 e gara-3 previste per mercoledì 7 e venerdì 9 giugno, ma nonostante il durissimo comunicato del Pescara la sensazione è che le partite si giocheranno regolarmente.

Calcio a 5, finale Scudetto: il comunicato del Pescara

La risposta della Luparense

Non si è fatta attendere la replica della Luparense al comunicato del club abruzzese: