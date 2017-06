Uscito per un problema al crociato durante la finale di Coppa di Germania di sabato scorso, Reus rischia ora di doversi operare. Resterebbe fermo per circa 8 mesi.

di Elmar Bergonzini

Non se ne viene fuori. Marco Reus, con ogni probabilità, dovrà operarsi. Ancora un infortunio, ancora un lungo stop. L’attaccante del Borussia Dortmund rischia di star fermo per circa 8 mesi. Tornerebbe direttamente per l’inizio del 2018, e avrebbe perfino pochi mesi per tornare in forma in vista dei Mondiali che si disputeranno in Russia.

Uscito infortunato durante la finale di Coppa di Germania che il Borussia Dortmund ha vinto lo scorso week end contro l’Eintracht Francoforte, Reus ha subito ammesso di temere che il problema fosse al crociato. E aveva ragione, tristemente ragione. Perché dopo una settimana il club sta pensando di farlo operare.

In questi giorni Reus si è infatti rivolto ad uno specialista che lo ha visitato più volte, il problema non è solamente al crociato. È danneggiata anche la guaina del legamento, c’è bisogno di intervenire chirurgicamente. E di conseguenza i tempi di recupero si allungano sensibilmente arrivando fino a 8 mesi.

Il Borussia Dortmund farà di tutto per evitare l’intervento. Si stanno studiando alternative fattibili, ma ormai scongiurare l’operazione appare impossibile. La situazione è delicata, anche perché Reus è perseguitato dagli infortuni. Nella Bundesliga appena terminata ha giocato 17 partite: di fatto ha saltato un girone intero. Non riesce a superare i problemi fisici da quando, nell’estate del 2014, fu costretto a fermarsi a pochi giorni dal mondiale. In occasione dell’amichevole con l’Armenia, l’ultima prima di partire col Brasile, rimediò la lacerazione parziale dei legamenti anteriori della caviglia sinistra. Riuscì a recuperare per le prime giornate di Bundesliga, ma dopo appena due partite si dovette fermare ancora per un mese. E poi ancora un infortunio, e ancora uno. A fine campionato arrivò a sole 20 presenze (su 34).

L’anno scorso le cose sono migliorate solo parzialmente. Il Borussia Dortmund fece infatti a meno di Reus per otto partite di campionato. Il vero infortunio però a fine stagione: a causa di un problema agli adduttori Marco fu obbligato a saltare gli Europei. E in questo campionato è tornato a disposizione solo a novembre. Ora ancora un problema, che lo potrebbe tener fuori fino a febbraio. E il Borussia Dortmund pensa perfino a sostituirlo con il classe 1994 Maximilian Philipp, attualmente al Friburgo. Non se ne viene fuori, Marco Reus ha sempre più il ritratto del campione sfortunato.