La campionessa dei pesi paglia UFC è pronta a conquistare un'altra categoria di peso: nel mirino le 125 libbre

Joanna Jedrzejczyk come Conor McGregor? Può darsi. Non lasciatevi però trarre in inganno dal paragone azzardato: la campionessa pesi paglia UFC è infatti sempre stata una persona dalle poche parole, al contrario del sopracitato irlandese. Certo, non si può dire che la Jedrzejczyk sia una tipa introversa. Chi non ha mai assistito ai suoi tesissimi face-off con avversarie che di lì a poco sarebbero state annichilite? Si può dire che la differenza tra i due si snodi puramente sul bivio della cosiddetta attitude: meno loquace e più fisica JJ, più prolisso e provocatorio McGregor.

Comunque sia, il paragone avanzato dalla stessa Jedrzejczyk trova luogo in ambito meramente sportivo: la polacca è intenzionata a conquistare una seconda cintura in UFC, diventando la seconda atleta a detenere due cinture contemporaneamente nella storia della promotion - il primo, per l'appunto, fu McGregor -. I piani di Joanna sono abbastanza semplici: attendere la nascita ed una breve crescita della divisione pesi mosca femminili, prima di andare all'assalto della neonata corona iridata. Un piano semplice, lineare, che ergerebbe ancor di più la striker di Olsztyn a GOAT delle MMA femminili.

Joanna Jedrzejczyk mette in bella mostra la cintura pesi paglia femminili UFC. Per la polacca potrebbero anche spalancarsi le porte della neonata divisione pesi mosca.

JJ che ha avuto l'occasione per chiarire i suoi piani attraverso un'intervista a TMZ. Nessuna voglia dunque di imitare le gesta di Conor McGregor al di fuori dell'ottagono, piuttosto si può parlare di necessità di emularne le imprese sportive in UFC. D'altronde, l'occasione di conquistare una seconda cintura nella promotion più importante al mondo è dietro l'angolo: la nascita della divisione pesi mosca avrà modo di offrire sia alle contendenti dei pesi gallo che a quelle dei paglia una valida alternativa alle classi di peso attualmente vigenti.

Siamo tutti venuti a conoscenza della creazione della divisione pesi mosca femminili. Proprio per questo potrei affrontare una contendente delle 125 libbre, magari il prossimo anno. Chissà che poi non possa combattere per una seconda cintura UFC! Vorrei diventare un po' come Conor McGregor: lui ha stabilito degli ottimi standard, basati sul duro lavoro e sulle sfide complesse. Voglio mettermi alla prova, raggiungendo quei livelli e diventando campionessa in due diverse categorie di peso.

UFC: cosa attenderà Joanna Jedrzejczyk?

Con la vittoria su Jessica Andrade a UFC 211, JJ è arrivata alla sua quinta difesa titolata. Già designata però la prossima avversaria della polacca, che se la vedrà con "Thug" Rose Namajunas, vittoriosa su Michelle Waterson nell'incontro di UFC on FOX 24 - che ebbe valenza di title eliminator -. Successivamente, sarà tempo per la campionessa di riaffrontare una tra Claudia Gadelha e Karolina Kowalkiewicz, le quali incroceranno i guantini questo fine settimana a UFC 212. Soltanto dopo ci sarà modo di approfondire la questione legata ad un possibile approdo nelle 125 libbre, categoria di peso dove potrebbero già essere sbarcate alcune tra le sue vecchie avversarie - ringalluzzite dal minor peso tagliato -. Futuro pieno di impegni dunque per Joanna Jedrzejczyk, attesa da un tour de force che ne temprerà ancor di più le qualità, mettendola nel contempo alla prova all'interno dell'ottagono più famoso al mondo.