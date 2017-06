Protagonisti del match gli attaccanti nigeriani: apre le marcature Oba Martins, gli risponde con una doppietta Brown Ideye, il migliore in campo.

3 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Arriva a pochi minuti dal termine la vittoria del Tianjin Teda, che contro lo Shanghai Shenhua domina per quasi tutta la partita e riesce a portare a casa i tre punti completando la rimonta grazie alla doppietta di Ideye. Non basta agli ospiti la rete iniziale di Oba Oba Martins.

Primo tempo

Poyet rinuncia a Guarin e schiera Martins, Tevez e Gio Moreno, fresco di convocazione con la nazionale colombiana. Ci sono Gudelj e Brown Ideye nel primo Tianjin Teda di Lee Lim-Saeng, nominato in settimana allenatore ad interim dopo l'esonero di Jaime Pacheco, giunto al termine della sconfitta subita nel derby con il Tianjin Quanjian. Ancora assente Obi Mikel, out da due mesi per un infortunio.

Tevez è chiamato a disputare una grande prestazione dopo la rete annullata una settimana fa contro il Guangzhou R&F e le critiche al calcio cinese. Proprio l'Apache ha subito sui piedi l'occasione per l'1-0, ma l'argentino spreca tutto sparando addosso a Qipeng. Anche il Teda va vicino al gol, con la conclusione sporca di Ideye deviata con i piedi da Li Shuai.

La gara viene sbloccata all'11' da una grande giocata di Oba Oba Martins, che sull'assist di Tevez si beve in velocità Seok-Ho e supera di precisione il portiere. Per l'ex Inter sono quattro i gol in campionato, realizzati in sei partite giocate.

Lim-Saeng corre ai ripari e sostituisce subìto l'Under 23 Lyiu mettendo in campo il più esperto Yuanyi. Il cambio sembra spronare pure gli altri giocatori, che una volta incassata la rete ripartono a testa bassa cercando immediatamente il pari. Ci va vicino Ideye al 26' con un colpo di testa, ci riesce dieci minuti dopo lo stesso attaccante nigeriano, finalizzando un bellissimo triangolo iniziato da Gudelj e Dong. Nell'azione, da sottolineare l'ottima finta dell'ex centravanti dell'Olympiacos, che nello stretto supera Ling e Peng prima di battere l'incolpevole Shuai.

È ancora lo scatenato Ideye a sfiorare il vantaggio al 43', quando l'attaccante tenta la conclusione (alta) invece di servire il meglio posizionato Gudelj. L'ultima occasione della prima frazione è rappresentata dalla conclusione dal limite di Rentian, deviata dal corpo di Peng.

Copyright Silverbird Television Oba Martins, attaccante dello Shanghai Shenhua

Secondo tempo

Ricomincia come aveva finito il primo tempo il Teda, che colpisce una traversa con il colpo di testa di Ximing sul corner battuto da Mirahmetjan. Successivamente la partita attraversa una fase piuttosto statica, nella quale l'unica occasione è rappresentata dall'insidioso tiro cross di Yuefeng, il terzino destro della squadra padrone di casa. A spezzare l'equilibrio è ancora Ideye (75'), che dal limite calcia alto scuotendo i probabilmente assopiti spettatori presenti al Tuanbo Soccer Stadium. L'attaccante è protagonista anche centoventi secondi dopo, quando viene steso da Peng, per questo motivo ammonito ed espulso per doppio giallo dall'arbitro Zhang Lei.

In inferiorità numerica, lo Shenhua rischia all'82' sul tentativo di Ideye, che una volta superati in velocità Jin e Shilin spara sopra la traversa davanti al portiere. Poco male per lo scatenato protagonista del match, che all'89' realizza la doppietta calciando in porta dopo aver resistito al pressing di Wang Lin.

Al triplice fischio è quindi 2-1 per il Teda, al primo successo dopo tre sconfitte e due pareggi. Prosegue la striscia negativa della squadra di Shanghai (non vince da cinque gare, secondo ko consecutivo), che complice l'ennesima giornata no di Carlos Tevez vede allontanarsi sempre di più la vetta.

Copyright Daily Post Ideye Brown con la maglia del Tianjin Teda

Chinese Super League, 12° giornata

Questi gli altri risultati del venerdì: Chongqing Lifan-Beijing Guoan 1-0, Henan Jianye-Guangzhou R&F 1-1. Domani scenderanno in campo anche Guanghou Evergrande e Shanghai SIPG: i campioni di Cina in casa dello Yanbian Fude, le Metal Eagles contro il Liaoning. Su Fox Sports, dalle ore 13.35, sarà possibile vedere la diretta del big match tra lo Shandong Luneng di Graziano Pellè e il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro.