NBA Finals 2017: il ciclone Kevin Durant si abbatte sui Cavaliers

Gara uno è senza storia con Durant e Curry a dominare la scena. I Cavs hanno il solito James monumentale ma le palle perse e un ritmo forsennato hanno spianato la strada ai Warriors.

La prima palla a due delle NBA Finals è stata alzata e già abbiamo avuto la possibilità di comprendere molti dei temi che ci accompagneranno in questo epilogo di stagione.

I Golden State Warriors vincono 113-91, sostanzialmente dominando la partita per tre quarti dopo un primo periodo di altissima intensità, poca lucidità, ma anche un notevole spettacolo.

Kevin Durant esplode per 38 punti aggredendo la partita dal primo possesso, Curry ne aggiunge 28 con 10 assists, affondando la lama nella ferita avversaria durante un terzo quarto che segna la definitiva fuga dei padroni di casa. Dall’altra parte il solito surreale James mette insieme una prova maiuscola, ma è abbastanza solo in una partita che non hai mai visto i Cavs in controllo di ritmo e di tattica.

Ritmo, ritmo, ritmo

Tyronn Lue si porta a casa una singola, inconfutabile certezza da questa prima partita della serie: il numero dei possessi deve obbligatoriamente diminuire. Non c’è possibilità per questi Cavs ( e per nessuno sul globo in realtà) di rimanere a contatto dei Warriors con un alto numero di possessi offensivi. James ogni tanto si è accontentato del primo tiro disponibile, a volte anche sfidato apertamente in transizione. È una scelta estrema da parte di Brown e del coaching staff che accetta anche un eventuale canestro rapido degli avversari, pur di estendere il match sui 28 metri. Le palle perse (20 alla fine per i Cavs) e i tiri sbagliati con poco equilibrio sono stati la chiave in un secondo quarto che ha aperto il primo gap significativo. Quando Green può aprire la transizione e ha già le corsie occupate da Curry e Thompson, mettere la palla nelle mani di Durant è semplicemente la ghigliottina per ogni squadra avversaria. KD ha schiacciato due volte indisturbato facendosi ventotto metri palla in mano, perché in poche frazioni di secondo Cleveland non aveva idea su chi accoppiarsi per primo. Sono 106 i tiri tentati dal campo dai Warriors contro gli 86 dei Cavs, che dovranno gestire meglio la palla e i ritmi se vorranno estendere la loro combattività del primo quarto a tutti i 48 minuti.

I Warriors hanno ancora margini di miglioramento

Quando domini gara uno in questa maniera, il rischio di venir sorpresi nella seconda partita è molto alto, perché gli avversari aggiustano e tu vivi sulle sicurezze fondate da una prestazione convincente. Il problema è che i Warriors di questa partita sono stati tutt’altro che perfetti in alcuni ambiti del gioco.

Il più eclatante è stato quello delle conclusioni sbagliate vicino al ferro. Nel primo quarto, vuoi per la tensione, vuoi per una eccessiva foga, la squadra di Brown (forse in gara due torna Kerr) ha avuto fretta e ha sbagliato diverse conclusioni dai un metro (27-51 nella restricted area), sia con i lunghi che con gli esterni. Se fossero stati più lucidi avrebbero potuto scavare il gap anche molto prima.

Questo rende il prosieguo della serie molto preoccupante e le parole di LeBron James sono molto sintomatiche nel post partita:

Cosa mi ha impressionato di più dei Warriors? Durant. Semplice. Aggiungere a una delle migliori squadre della lega un giocatore della sua completezza li rende difficilissimi da battere. Noi non ci siamo aiutati perdendo venti palloni, concedendogli 27 punti in transizione e contropiede e non fermando la palla.

Di contro sappiamo di aver giocato male e siamo certi di poter fare meglio.

James perde così la sua settima gara uno di finale e la sesta in trasferta. Trarre delle conclusioni dopo gara 1 sarebbe affrettato, ma l’impressione epidermica è che anche tecnicamente in Warriors abbiano più modo di limare i propri errori alzando ulteriormente il proprio livello. E questo è, come direbbero gli americani, scary.