Il pilota di Tavullia è stato ritenuto idoneo per correre il Gran Premio d'Italia nonostante la brutta caduta di settimana scorsa in motocross: "Il problema sarà la durata gara".

14 ore fa di Daniele Rocca

Il dolore c'è, ma Valentino Rossi non molla. A distanza di una settimana dalla caduta sulla pista di Cavallara, il pilota della Yamaha ha avuto il via libera dai medici per correre al Mugello, sesta tappa della MotoGP. L'incidente in motocross ha lasciato degli strascichi, ma il Dottore farà di tutto per non deludere i suoi tifosi.

Gli esami svolti non hanno evidenziato criticità. Rossi ha fatto un'ecografia sia del cuore che della zona epatica: non è stata registrata alcun tipo di alterazione. Ha comunque preferito saltare la conferenza stampa per riposare il più possibile.

Il riscontro più importante sarà in sella alla sua M1. Oggi i piloti della MotoGP effettueranno le prime prove libere sul circuito toscano: per Rossi sarà l'occasione di capire a che punto è del percorso riabilitativo e se potrà competere in gara con i primi della classe.

MotoGP, Rossi correrà al Mugello

Un grosso spavento, per fortuna niente di più. Valentino Rossi ha ricostruito la dinamica dell'incidente: durante uno dei salti il pilota di Tavullia è atterrato un metro fuori dalla pista, la moto gli si è piantata in discesa ed è caduto violentemente per terra. Una sensazione tutt'altro che piacevole:

È stata una brutta caduta, molto dolorosa. I primi giorni facevo fatica a muovermi e a respirare, ero pessimista per il Mugello. Ma fortunatamente ho avuto un buon recupero negli ultimi 2 giorni e adesso mi sento abbastanza bene. Non sono ancora al 100%. L'obiettivo è quello di crescere piano piano fino ad essere ok per domenica. Il problema sarà sulla durata gara.

A proposito di domenica. Se vuole continuare a cullare il sogno mondiale, Rossi non può più permettersi di perdere punti. Lo zero di Le Mans pesa come un macigno sulla classifica della MotoGP e il Dottore lo sa bene. Soprattutto ripensando a quella caduta all'ultimo giro:

In quel momento Vinales era il pilota da battere, è in testa al mondiale, ed è sicuramente quello più in forma, quello che ha più voglia di vincere. Non pensavo che potesse essere da subito più forte di Lorenzo, invece sembra ancora più forte. Ma so che questo sarà un anno pieno di ribaltoni.

Il ricordo di Hayden

Sono ormai passati dieci giorni dalla morte di Nicky Hayden. Impossibile non dedicare un ricordo al suo amico ed ex compagno di scuderia sia alla Honda che in Ducati:

È stato uno dei miei migliori amici nel paddock, i piloti americani hanno una grande sportività, non cambiano il loro comportamento se arrivano avanti o dietro in gara, vivono lo sport meno sanguinosamente…

Difficile trovare le parole quando senti solo un grande vuoto💔. Ciao Nicky. A post shared by valeyellow46 (@valeyellow46) on May 24, 2017 at 5:33am PDT