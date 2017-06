Il combattimento tra il pugile e il campione di arti marziali miste è già in fase avanzata di sviluppo. Nel programma "La hora de la UFC" viene svelata la data.

2 ore fa di Marco Ercole

Non c'è ancora ufficialità, per quella bisogna ancora attendere la risposta definitiva di Floyd Mayweather. Ma l'incontro tra l'ex pugile, che aveva dato l'addio all'attività agonistica nel settembre del 2015, e il campione di arti marziali miste, Conor McGregor, è sempre più vicino alla realizzazione. Secondo Dana White, chairman UFC, le percentuali di realizzazione sono attualmente al 75%, ma restano ancora da sistemare alcuni dettagli.

Ad esempio le idee differenti riguardo la suddivisione dei compensi, che secondo White dovrebbero essere in parti eguali, 50 e 50. Il boss UFC ha infatti sottolineato il valore e la popolarità della sua federazione, associata a quella di McGregor. Due entità che da sole porterebbero molta più audience di quanto non possa pensare Mayweather.

Pretty Boy Floyd difficilmente però accetterà una simile suddivisione, soprattutto considerando che nella sua ultima trattativa, nel 2015 per organizzare il match con Manny Pacquiao, aveva rifiutato la spartizione del 60 (in suo favore) e 40. È una macchina da soldi, il pugile, e difficilmente nella trattativa Dana White riuscirà a ottenere il suo obiettivo, anche se la sua previsione è che questo sia un Pay-Per-View che sarà acquistato da un numero di persone variabile tra i 2,5 e i 4 milioni. Ci sarà ancora da parlare un po', insomma, ma da tutte le parti in gioco filtra grande ottimismo sulla realizzazione finale di quello che lo stesso boxeur ha definito un "Super Fight".

Conor McGregor e Floyd Mayweather, tra poco saranno davvero l'uno di fronte all'altro

Mayweather v McGregor, c'è la data

La novità, tra l'altro, arriva direttamente dalla trasmissione spagnola "La hora de la UFC", dove è stato mandato in onda un video messaggio di Abner Lloveras, lottatore catalano di arti marziali miste. Lui conosce molto bene McGregor, avendo fatto parte del suo team in "The Ultimate Fighter". E mentre si sta allenando per preparare il suo prossimo incontro insieme a coach Kavanagh e il resto dei suoi compagni, ha annunciato un'indiscrezione molto interessante:

Sono nella famosa palestra Straight Blast Gym in Irlanda. Insieme a Artem Lobov e McGregor. La grande notizia che vi voglio fare è che l'incontro tra Conor e Mayweather ha già una data. Si farà a settembre.

Un dettaglio che lascia intendere come i negoziati siano in fase molto avanzata. E Lloveras poi prova anche a fare un pronostico: