La sfida fra Buffon e Ronaldo è un po' come il confronto fra Holly e Benji: uno entra nella leggenda a suon di gol, l'altro evitando che gli avversari segnino.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Uno è entrato nella leggenda a furia di gol, l’altro perché impedisce agli avversari di segnare. Giocheranno uno contro l’altro nella finale di Cardiff, nella finale della Champions League. Uno vincerà, l’altro perderà, perché le regole del gioco vogliono questo. Sembra la sfida fra Holly e Benji, il bomber e il portiere. In realtà è la sfida fra Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon.

CR7 e Buffon sono leggende per la loro straordinaria carriera, ma sono stati determinanti anche in questa edizione della Champions League. Fino ai quarti di finale era proprio il portoghese il grande assente della stagione europea del Real Madrid. Poi però, quando contava davvero, quando i compagni avevano bisogno di lui, ecco che segna 8 gol fra Bayern Monaco e Atletico Madrid, trascinando la squadra in finale.

Impressionante lo è stato anche Buffon: due soli gol incassati nella fase a gironi (e nel gruppo H la Juventus era stata inserita con squadre forti come Siviglia e Lione), uno dagli ottavi in poi. Nemmeno il tridente del Barcellona, in 180 minuti, è riuscito a segnare. Ma d’altronde, a differenza di Benji, Gigi non ha punti deboli.

Sono i numeri a rendere leggendari Buffon e Ronaldo. Gigi nel 2006 si giocò il Pallone d’Oro con Cannavaro. Nessun portiere, da Yashin in poi, ci era mai andato così vicino. Perfino Neuer nel 2014 arrivò terzo, con meno della metà dei voti di CR7 primo. Come detto però non è una singola stagione a rendere Buffon leggendario, ma tutta la sua carriera: nessuno ha indossato più volte di lui la maglia della nazionale italiana (168 presenze), quella che storicamente vanta i portieri migliori. Lui è il numero 1 della storia della nazione che sforna i migliori numeri 1. Nella prossima stagione batterà anche il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini (fermo a 614), con 937 minuti di imbattibilità, detiene il record assoluto del campionato italiano. Con 17 apparizioni è il portiere più presente agli Europei (e nel 2000 saltò il torneo per un infortunio). Vanta anche più di 100 partite in Champions League, ed è il portiere che ha vinto più scudetti in Italia. Tutti numeri che lo rendono unico. Che lo rendono leggenda.

La parata di Buffon su Zidane nella finale mondiale del 2006

Ronaldo però non è da meno. Ha segnato almeno 50 gol in ben 6 stagioni di fila, andando in gol in 4 Europei e 3 Mondiali consecutive. L’unico in grado di segnare tre triplette in una singola edizione della Champions League. In 8 anni ha segnato oltre 400 gol con il Real Madrid: in media più di uno a partita. Non un caso sia l’unico ad aver vinto la Scarpa d’oro per ben 4 volte. Sono addirittura 103 i gol segnati in Champions League, nessuno ne ha fatti tanti. E Cristiano è l’unico ad aver realizzato almeno 10 gol per 6 edizioni di fila della massima competizione europea. Nella storia del Real Madrid CR7 è l’unico ad aver segnato 404 volte, il miglior cannoniere in campionato (285 reti) e l’unico ad aver realizzato 61 gol in una singola stagione. Numeri da mostro.

Cristiano Ronaldo e i Palloni d'oro vinti

C’è però anche una statistica diversa che balza all’occhio se si analizzano le vittorie di Gigi e di CR7: Ronaldo ha già vinto tre volte la Champions League, Buffon mai. Il portoghese fu decisivo nel 2008, quando il suo Manchester vinse la finale contro il Chelsea. Segnò il gol durante la partita, poi sbagliò ai rigori ma senza di lui i Red Devils non sarebbero andati oltre il 90’. Segnò anche nella finale del 2014, contro l’Atletico, mentre realizzò l’ultimo dei rigori l’anno scorso, sempre contro i Colchoneros. Tre finali vinte, tre volte ci ha messo lo zampino. In realtà fu decisivo anche Buffon: nel 2003 parò i rigori di Seedorf e di Kaladze, ma non bastò ad alzare la coppa. Anche nel 2015 fu straordinario, tenendo in gara la Juventus con una serie di interventi eccezionali, ma quel Barcellona era troppo più forte. Ora Ronaldo e Buffon avranno lo scontro diretto. Confronto fra chi entra nella leggenda a suon di gol e chi lo fa evitando che i gol vengano segnati. Lo scontro fra Holly e Benji: ma questo non è un cartone animato.