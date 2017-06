Incontro a Montecarlo tra il ds rossonero Mirabelli, Donnarumma e il suo agente Mino Raiola: il club ha ritoccato verso l'alto l'offerta per il rinnovo.

22 ore fa di Andrea Centogambe

Il Milan torna alla carica per il rinnovo di Gigio Donnarumma, in scadenza a giugno 2018. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore è andato in scena un incontro a Montecarlo tra il ds rossonero Mirabelli, il portiere classe 1999 e il suo agente Mino Raiola.

Per il rinnovo di Donnarumma il Milan aveva inizialmente stanziato una cifra che si aggirava sui 3.5 milioni di euro all'anno, ma la cifra è stata ritoccata e di molto verso l'alto. La nuova offerta è di 4 milioni di euro a stagione più bonus che porterebbero l'ingaggio del portierone a sfiorare i 5 milioni di euro.

Nell'incontro Raiola ha chiesto al dirigente rossonero l'inserimento di una clausola rescissoria che difficilmente sarà inferiore ai 100 milioni di euro. Entro pochi giorni Donnarumma valuterà la proposta del club insieme al suo entourage e darà una risposta.