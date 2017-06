Alla Lazio serve un attaccante da affiancare a Immobile. Selke, in uscita dal RB Lipsia, sembrava il profilo ideale, ma andrà all'Hertha Berlino per 8,5 milioni.

1 condivisione 0 stelle

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Non sarà Davie Selke il primo colpo di calciomercato della Lazio. Il problema è che non sarà nemmeno l’ultimo. L’attaccante tedesco ha deciso di accettare l’offerta dell’Hertha Berlino. Il Lipsia incasserà 8,5 milioni per il trasferimento. Circa 500mila euro in più rispetto a quanto speso un anno e mezzo fa per prenderlo dal Werder Brema.

La stagione di Selke non è stata esaltante: 21 presenze in Bundesliga (solo 3 da titolare), appena 4 gol segnati. Non si è preso con mister Hasenhüttl, e, di conseguenza, non è mai riuscito a diventare protagonista. Complice anche l’esplosione di Werner. Delle qualità di Davie però non si discute, al punto che il Lipsia, convinto che sia perfino maturato tecnicamente, ha preteso che il giocatore venisse pagato più degli 8 milioni che la Red Bull aveva speso per averlo.

Proprio per questo la Lazio stava pensando di prenderlo per affiancarlo a Immobile. Sul giocatore c’erano però anche Borussia Moenchengladbach e Werder Brema. Nelle scorse settimane Selke era stato visto proprio a Brema in cerca di una casa. Alla fine, a sorpresa, l’ha spuntata l’Hertha Berlino.

Vota anche tu! Selke sarebbe stato ideale per il gioco della Lazio? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Selke sarebbe stato ideale per il gioco della Lazio? Condividi





Calciomercato Lazio, sfuma Selke

Il problema della Lazio è che al momento non può spendere. Prima di investire soldi nel calciomercato andranno ceduti alcuni giocatori. Questo anche per capire di cosa, effettivamente, ha bisogno la squadra. Sul piede di partenza ci sono Biglia, Keita e De Vrij. Quel che è certo però è che i biancocelesti debbano trovare una valida alternativa a Immobile: Djordjevic non convince e Ciro, col club impegnato anche in Europa League, avrà bisogno di tirare il fiato. Selke sarebbe stato l’alternativa perfetta, anche perché avrebbe potuto giocare pure in coppia con l’attaccante italiano.

L’Hertha ha però anticipato tutti. Il Borussia Moenchengladbach aveva varie trattative di calciomercato da seguire contemporaneamente (ha preso Grifo da Friburgo), il Werder non trovava l’accordo con il Lipsia e la Lazio aveva le mani legate. Il club di Berlino, che la prossima stagione giocherà l’Europa League, si è invece presentato con i soldi in mano. 8,5 milioni, l’acquisto più costoso della propria storia. E così sfuma il primo vero obiettivo dei biancocelesti. Tecnicamente valido ed economico. Ma non sarà Davie Selke il primo colpo di calciomercato della Lazio.