Anche i nerazzurri si inseriscono nell'asta per l'attaccante senegalese della Lazio: Lotito chiede almeno 25 milioni di euro lasciarlo andare.

1 condivisione 1 stella

3 ore fa di Marco Ercole

Ora Keita sorride, ha lui il coltello dalla parte del manico. Con la scadenza del suo contratto a giugno 2018, può decidere il suo destino e ha l'imbarazzo della scelta. La scorsa estate gli incontri per rinnovare il contratto con la Lazio sono stati rinviati di continuo dalla società biancoceleste, travolta dal caos Bielsa. Da quel momento è nata una frattura tra la dirigenza e l'entourage del giocatore, che ancora oggi non è stata sanata e sta complicando terribilmente i dialoghi per trattare il rinnovo.

Simone Inzaghi ha chiesto alla società di fare di tutto per trattenerlo, Lotito ha risposto parlando direttamente con Keita e la sua famiglia, promettendogli un contratto da top player per il club, più o meno lo stesso percepito attualmente da Ciro Immobile, che tra fisso e bonus vari supera di poco i 2 milioni di euro.

Una bella cifra, soprattutto considerando che si tratta di un classe 1995. Ma potrebbe non essere sufficiente, perché su di lui ci sono gli occhi praticamente di tutte le big di Serie A e il senegalese può diventare uno dei nomi più ambiti della prossima sessione di calciomercato.

Baldé Diao Keita, esulta dopo il derby vinto dalla Lazio contro la Roma

Calciomercato Inter, contatto per Keita

La Juventus, in particolare, sembra aver già convinto il giovane nazionale del Senegal, che sarebbe anche disposto ad aspettare un altro anno a Roma per poi trasferirsi a parametro zero in bianconero nell'estate 2018, a contratto con la Lazio scaduto. Una possibilità che Lotito vorrebbe evitare, per questo se proprio non dovesse riuscire a trovare un'intesa con Keita, allora proverebbe a venderlo a qualche altro club disposto a prenderlo nell'imminente sessione di calciomercato.

Le alternative sotto questo punto di vista non mancano di certo, perché oltre ai sondaggi di Napoli e Liverpool, c'è il Milan che ha già formulato un'offerta da 20 milioni circa (la stessa proposta tra l'altro per Biglia), poco distante dai 25 che chiede il presidente della Lazio per cedere il giovane talento.

Keita però non sembra gradire particolarmente il progetto rossonero, messo in secondo piano rispetto a quello presentato dalla squadra che domani si giocherà la finale di Champions League a Cardiff. In questa bagarre di calciomercato, poi, si è inserita anche l'Inter, che ha contattato direttamente l'agente del giocatore per sondare il terreno. I nerazzurri, che già hanno duellato con la Juventus per Schick, adesso vorrebbero provare a "restituire il favore" ai bianconeri. Dipenderà tutto da quello che deciderà Keita, se diventare il protagonista del prossimo calciomercato oppure rinnovare il suo contratto con la Lazio. Adesso ha lui il coltello dalla parte del manico.