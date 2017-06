Pronta una maxi-offerta per la stella 18enne del Monaco: i Gunners dovranno superare la concorrenza di Real Madrid e Manchester City.

E se a 10 anni di distanza dal primo saluto a Londra di Thierry Henry, attaccante che con la maglia dei Gunners ha realizzato 175 reti in 258 partite, l’Arsenal ripartisse da un altro francese? Più che una suggestione, un’idea di calciomercato. La formazione allenata da Arsène Wenger ha infatti messo con decisione nel mirino Kylian Mbappé, attaccante classe 1998 che a suon di reti, assist e progressioni ha spinto il Monaco alla conquista della Ligue 1 2016/2017.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l'Arsenal sarebbe disposta a versare 100 milioni di euro nelle casse del club del Principato per vincere la concorrenza di Real Madrid, Manchester City e altri top club del calcio europeo nella corsa alla stellina francese di origini camerunesi, nato a Bondy il 20 dicembre 1998 e autore in stagione di 15 reti in Ligue 1, una in Coppa di Francia e 6 in Champions League, dove il Monaco si è fermato solo nella semifinale contro la Juventus.

Archiviata la stagione in Premier League con 75 punti e il quinto posto, l'Arsenal è chiamato al riscatto: il club è ripartito dal rinnovo biennale per Wenger, in sella alla panchina dei Gunners dal 1996, e vuole mettere a segno un colpo di calciomercato importante per rilanciare le ambizioni societarie. Giovane, forte e già pronto per il calcio europeo: l'identikit di Mbappé apparirebbe perfetto per gli obiettivi del club.

Per Mbappé si tratta di un momento magico. Al termine della stagione è arrivata anche la prima chiamata in Nazionale con la Francia, traguardo importante per chi ha vissuto la propria adolescenza crescendo nel centro accademico di Clairefontaine. Il ct Didier Deschamps lo ha preferito a Karim Benzema del Real Madrid nell’elenco dei convocati per la sfida di qualificazione mondiale con il Lussemburgo e l'amichevole con la Spagna.

Figlio di una giocatrice di pallamano e di un dirigente dell’As Bondy, dotato di rapidità, potenza e progressione che ne hanno generato il soprannome di “nuovo Henry”, c’è stato lo zampino di Mbappé nell’attacco del Monaco, capace di realizzare 107 reti in 38 partite di campionato. Sarà inevitabilmente lui il pezzo pregiato del prossimo calciomercato anche se il club monegasco, almeno per adesso, non ha intenzione di cedere il suo gioiello. Mbappé, intanto, preferisce il silenzio: la sua ultima intervista ufficiale rilasciata a UEFA.com ribadiva un solo concetto. Vuole giocare la coppa più importante:

Volevo vedere tutte le partite, e anche adesso non me ne perdo una quando posso, quindi giocare la Champions League è un piacere immenso per me.

Il sorriso di Kylian Mbappé, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore della Francia

Il Monaco avrà dunque il complicato compito di resistere a cifre da capogiro per il suo baby fenomeno. E se l'assalto a Mbappé non dovesse sortire gli effetti sperati? In casa Arsenal guardano sempre alla Francia per l'alternativa: i fari sarebbero puntati su Alexandre Lacazette del Lione, il cui trasferimento all’Atletico Madrid è stato frenato per via del blocco al mercato fino a gennaio 2018 imposto dalla Fifa e confermato dal Tas ai Colchoneros.