La conferma del blocco degli acquisti cambia tutti i piani di mercato dell'Atletico Madrid, a cominciare dall'attaccante francese che resta e invita tutti all'unità.

7 ore fa di Alberto Casella

Ieri il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna ha confermato il blocco di due finestre di mercato per l'Atletico Madrid. La prima conseguenza immediata che salta agli occhi di tutti - e soprattutto a quelli di Mourinho - è che Antoine Griezmann, ritenuto molto vicino al Manchester United, non si muoverà da Madrid.

In realtà il club di Cerezo non ha proprio le mani legate: può vendere e può prendere giocatori dal proprio settore giovanile o da altri club a cui li aveva dati in prestito, ma non può acquistare. Anzi meglio: può acquistare ma non schierare gli eventuali rinforzi fino alla prossima sessione di mercato.

Il problema è che se vende un top player come Griezmann non può rivolgersi al calciomercato per cercare un degno sostituto. Una sentenza che ha provocato forte contrarietà nel club che ha tenuto a sottolineare la disparità di trattamento usata nei confronti del Real Madrid che però aveva chiesto la sospensione cautelare e presentato appello.

Atletico, Griezmann resta: "Uniti più che mai"

Chi sembra non averne sofferto troppo è stato proprio Antoine Griezmann, il principale interessato dal provvedimento del TAS contro l'Atletico Madrid. L'attaccante francese, attualmente in patria per la Nazionale, ha subito invitato tutti all'unità con un tweet.

Ora più che mai, tutti uniti

ha scritto Griezmann e i sostenitori dell'Atletico Madrid hanno apprezzato.