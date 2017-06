L'ex Siviglia è stato presentato ufficialmente come nuovo ct della nazionale argentina: "Per me è un sogno che si realizza, sono orgoglioso di essere arrivato fin qui".

13 ore fa di Andrea Pettinello

Per l'Argentina è cominciata ufficialmente l'era di Jorge Sampaoli. Il tecnico ha rescisso il proprio contratto con il Siviglia nelle scorse ore ed è volato in Sud America per presenziare alla conferenza stampa di presentazione. Da Messi a Icardi, passando per le sue ambizioni e gli obiettivi minimi da raggiungere, tanti gli argomenti affrontati.

Per me è un sogno che si realizza. Ho sempre aspirato a diventare il commissario tecnico della mia nazionale, quindi oggi sono felicissimo e orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto e aver ricevuto la chiamata della federazione.

Queste le prime parole di Jorge Sampaoli, chiamato a guidare i suoi ragazzi verso una qualificazione ai prossimi Mondiali al momento tutt'altro che scontata. Al momento l'Argentina si ritrova al 5° posto in classifica e il pass per Russia 2018 è a rischio.

Argentina, Sampaoli si presenta

La nostra non è certo una situazione facile, ma abbiamo le qualità necessarie per uscirne bene e qualificarci per i Mondiali. Vogliamo dare il via a un ciclo importante e che possa durare negli anni.

Così Sampaoli sulle prospettive future di una squadra che nonostante possa vantare tra le sue fila alcuni dei giocatori più forti del mondo, stenta a decollare e trovare continuità.

Io sto tenendo d'occhio circa 100 giocatori, nessuno deve sentirsi escluso, come nessuno deve essere certo di avere il posto assicurato. Gioca chi merita di farlo, perché ha dimostrato impegno e dedizione per la nostra bandiera. Chiunque venga qui deve avere la voglia e il dovere di dimostrare le proprie qualità. È importante rispettare la nostra storia e rappresentare il nostro paese con orgoglio.

A conclusione del suo intervento, Sampaoli ha poi affrontato la questione relativa ai singoli giocatori, a partire da Leo Messi, passando successivamente per Mauro Icardi.