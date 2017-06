Xabi Alonso: "Mai calciato un rigore prima di Istanbul"

Il centrocampista spagnolo ha rivelato che il rigore da cui scaturì il pareggio nella finale di Champions League 2005 contro il Milan fu il primo della sua carriera.

1 condivisione

6 ore fa di Alberto Casella

Un grande campione, Xabi Alonso, un leader silenzioso, uno di quei giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Uno di quelli, insomma, che il calcio te lo hanno fatto amare e che vorresti non si ritirassero mai. Grande ex del Real Madrid, col quale ha conquistato fra l'altro una Champions League, la Décima nel 2014, e del Liverpool, i cui tifosi serbano ancora indelebile il ricordo del suo gol che aprì le porte alla vittoria nella finale di Istanbul contro il Milan.

Il centrocampista spagnolo, che proprio dopo la vittoria della Décima era stato chiamato da Pep Guardiola al Bayern Monaco, ha confermato la sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato meno di due settimane fa, al termine dell'ultimo match di Bundesliga. A nemmeno 36 anni ha detto basta e ha appeso gli scarpini al chiodo.

Una carriera straordinaria quella di Xabi Alonso, impreziosita da tantissimi trofei vinti sia con i club che con la Nazionale spagnola. Cresciuto nella Real Sociedad, passò al Liverpool nel 2014, a 22 anni, dove oltre alla Champions si aggiudicò fra l'altro anche la Supercoppa Uefa. Al Real Madrid, dal 2009 al 2014, arrivarono, oltre alla Décima, una Liga e un'altra Supercoppa, mentre nei tre anni in Baviera Alonso ha sempre vinto la Bundesliga. Con la maglia della Nazionale, infine, Xabi ha vissuto gli anni migliori delle Furie Rosse, protagonista nei successi dei due Europei consecutivi e del Mondiale 2010.

Alla vigilia della finale di Champions League che sabato a Cardiff vedrà la sfida fra Real Madrid e Juventus, Xabi Alonso è stato chiamato da FourFourTwo a raccontare l'esperienza vissuta nell'incredibile finale del 2005, quando a Istanbul il Liverpool rimontò 3 gol al Milan e si aggiudicò il trofeo ai rigori. Lo spagnolo fu uno dei protagonisti principali di quell'impresa.

Maldini aveva portato in vantaggio il Milan al primo minuto

All'intervallo il Milan conduceva 3-0 grazie alla rete di Maldini nei primi secondi e alla doppietta di Crespo nei minuti finali. Ma i Reds rientrarono sul terreno di gioco con gli occhi di tigre, decisi a vendere cara la pelle. In tre minuti, fra il 54' e il 56', si portarono sul 3-2 con le reti di Gerrard e Smicer. I rossoneri vacillavano, tanto che al 60' Gattuso la combinò grossa atterrando Gerrard in piena area:

Prima del match Benitez mi aveva detto che se avessimo avuto un rigore a favore sarebbe toccato a me calciarlo, perché Steven ne aveva appena sbagliato uno contro il Tottenham. Io ero molto preoccupato. C'è una foto che mi ritrae mentre prendo la palla per metterla sul dischetto: si vede benissimo che avevo i lineamenti stravolti dalla tensione. Non ne avevo mai tirato uno prima, davvero!

Xabi Alonso piomba sulla respinta di Dida

Gli ordini sono ordini, però. Breve rincorsa, tutto lo stadio trattiene il fiato, Xabi Alonso calcia alla destra di Dida che intuisce e respinge, i tifosi rossoneri deglutiscono di sollievo. Ma non è finita. Lo spagnolo è più lesto di tutti, piomba come un falco sulla palla, resiste al ritorno di Nesta e ribatte in rete: in sette minuti il Liverpool ha raggiunto il pareggio e, dopo i supplementari thrilling, vince ai rigori. Ancora Alonso:

Meno male che sono riuscito ad arrivare sulla palla prima di Nesta! Il resto è storia. Abbiamo fatto una rimonta straordinaria: i miracoli possono succedere anche nel calcio.