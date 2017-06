Un cambio in più nei supplementari, i cartellini gialli e rossi per allenatore e staff, nuovi rigori e così via. Tante novità al vaglio.

un giorno fa di Marco Ercole

Non c'è solo la FIFA di Gianni Infantino a voler cambiare il calcio e indirizzarlo sempre di più sulla strada del progresso e dell'evoluzione. Già, perché mentre il più grande organismo mondiale calcistico sta tentando di modificare l'organizzazione dei Campionati del Mondo (allargando il numero di partecipanti), del Mondiale per Club (aumentando le squadre e facendolo giocare una volta ogni due anni) e soprattutto sta lavorando sull'introduzione della VAR, anche la UEFA non è da meno in tema di idee e novità.

Il Comitato Esecutivo dell'organizzazione con a capo Aleksander Čeferin, infatti, si è riunito a Cardiff e ha stabilito alcuni test che saranno messi alla prova in occasione di quattro competizioni secondarie, ma comunque molto importanti, che si disputeranno nel 2017.

Si tratta degli Europei dedicati alle donne, quelli Under 19 sia maschili che femminili e, infine, gli Europei Under 21 che vedranno impegnata l'Italia di Di Biagio dal 16 al 30 giugno. La UEFA è infatti passata all'azione ed è pronta a introdurre in fase sperimentale molte novità che, a seconda dei giudizi che riscontreranno in queste quattro competizioni, potrebbero essere inserite nei prossimi anni in via definitiva in tutte le manifestazioni calcistiche. Dipenderà molto dalle valutazioni che emergeranno dopo questa fase di prova.

UEFA, al via i test

La UEFA studia l'introduzione della quarta sostituzione

Le novità delle UEFA sono tante e alcune davvero molto interessanti. Ad esempio sarà introdotta la possibilità di effettuare la quarta sostituzione nei tempi supplementari (gli allenatori gradiranno certamente) e i cartellini gialli e rossi per tutti i membri della panchina, tecnico e staff compresi. Le sanzioni disciplinari saranno identiche a quelle per i calciatori sul terreno di gioco.

Non solo, per quanto riguarda gli Europei Under 19 maschili e femminili del 2017, si proseguirà con la sperimentazione del nuovo ordine sui calci di rigore, passando dal "sistema ABAB" a quello "ABBA". Al momento si tratta solamente di test, ma potrebbe essere solamente un antipasto del calcio del futuro.