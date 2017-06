Passeranno giorni, mesi e anni, ma Francesco Totti non la smetterà mai di ricevere premi. Dopo l'addio alla Roma, lo storico capitano giallorosso continua a incassare riconoscimenti, l'ultimo è sicuramente uno di quelli che lo renderà più orgoglioso.

La Uefa ha deciso di assegnargli il Uefa President's Award, un premio che dal 1998 viene consegnato alle eccellenze e a professionisti esemplari. Insomma, a leggende come Francesco Totti. In 19 anni lo hanno messo in bacheca fuoriclasse come Alfredo Di Stefano, Bobby Charlton e Cruyff. Totti sarà il terzo italiano a riceverlo dopo Maldini e Rivera.

La cerimonia andrà in scena a Montecarlo ad agosto, ci sarà ovviamente il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, che ha speso parole bellissime per il numero 10:

La carriera di Totti è stata straordinaria. Il premio è per un'eccellenza professionale e anche per le sue qualità morali. Totti ha dedicato un quarto di secolo alla squadra che ama, la Roma. Gli faccio le congratulazioni per la sua carriera fantastica e la sua fedeltà, alla Roma e al calcio.