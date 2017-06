Il procuratore svela che ci sono almeno 11 club interessati al portiere del Milan: "È fortissimo, ma deve crescere in pace. Non è uno schiavo né un robot".

di Alberto Casella

Intervistato dal Corriere dello Sport, Mino Raiola ha parlato a lungo di uno dei calciatori più richiesti sul calciomercato: Gianluigi Donnarumma, guarda caso uno dei suoi assistiti. E anche uno dei più preziosi. Il portiere del Milan, classe 1999, ha esordito in Serie A nella scorsa stagione, lanciato da Sinisa Mihailovic, soffiando la maglia di titolare a un veterano come Diego Lopez.

Sempre freddo, attento e concentrato, nonostante la giovanissima età, Gigio si è subito affermato come uno dei migliori portieri del nostro campionato e, in prospettiva, come uno del ristretto club dei più grandi numeri 1 d'Europa. Prescindendo dai dati anagrafici, non sono molti gli estremi difensori che riescono a infondere tranquillità nei compagni di reparto come riesce a lui.

Non per niente il ragazzo è indiscusso titolare nel Milan, ha già esordito in Nazionale ed è entrato nel radar dei maggiori club europei, colpiti dal suo talento e dalla sua classe cristallina. E Mino Raiola può fregarsi le mani e dare inizio alle schermaglie di calciomercato in cui è maestro.

Calciomercato, Raiola: "Donnarumma non è uno schiavo"

L'agente italiano, uno dei signori del calciomercato in Europa - fra i suoi assistiti anche Ibrahimovic e Pogba -, ha risposto così alle domande su Donnarumma:

Gigio è il Maradona dei portieri. Può solo crescere e ha bisogno di farlo in pace. Non è uno schiavo né un robot. Ci sono 11 top club che sono interessati a lui. Parliamone.

Raiola: "Donnarumma è il Maradona dei portieri"

Un indizio, anzi un annuncio di un prossimo trasloco per Donnarumma? Raiola prende tempo:

Il suo contratto scade nel 2018 ma io non ho mai detto al Milan che o firmiamo il rinnovo adesso o non lo firmiamo mai più. Fassone e Mirabelli sono appena arrivati, hanno bisogno di tempo.

Dunque rimane al Milan?

Capisco lo stress dei tifosi, ma se mi chiedi se ci sono possibilità che Gigio firmi ancora per il Milan, la risposta è sì. Se mi chiedi se ci sono possibilità che lasci il Milan, la risposta è sì.

Lo stress dei tifosi, quindi, può continuare.